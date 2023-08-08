"Все только начинается": посол США при ОБСЕ рассказал о ходе контрнаступления ВСУ

Украинское контрнаступление имеет большой потенциал для достижения успеха, а активная фаза наступательных действий, по мнению посла, будет происходить в течение следующих месяцев.

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Благодаря поддержке Соединенных Штатов Америки и других союзников Украина начала стратегическую контрнаступательную операцию, которая уже дала первые результаты, однако это только начало наступления ВСУ. Об этом рассказал представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер в интервью изданию "Укринформ".

"Я считаю, что "все только начинается" ("it's early days"), как мы говорим. То есть, у нас еще много времени, чтобы увидеть, как будет развиваться контрнаступление. Нет сомнений, что это будет очень сложно, ведь ведение наступательных боевых действий требует больше ресурсов, особенно человеческих, чем оборона, и поскольку россияне заминировали большую территорию на линии фронта. Поэтому это нелегко. На самом деле будет очень и очень сложно", — подчеркнул он.

По словам Карпентера, пока рано делать прогнозы, но потенциал для достижения успеха есть.

"Если будет возможность, то все может развиваться быстро. Так что посмотрим, как все будет происходить в течение следующих нескольких месяцев", — добавил посол.

Украинское контрнаступление — какого оружия не хватает ВСУ

Представитель США при ОБСЕ отметил, что для более успешного хода наступательных операций значительную роль играют огонь на большие расстояния, противовоздушная оборона и артиллерия.

"Именно поэтому недавнее решение США предоставить то, что мы называем усовершенствованными обычными боеприпасами двойного назначения, или, как их еще называют, DPICM, является очень важным. Ведь оно предоставляет артиллерийские способности, в которых нуждается Украина, учитывая расходы артиллерийских снарядов на поле боя", — подчеркнул он.

Однако Карпентер добавил, что все это нужно рассматривать вместе, ведь нет какого-то одного элемента, который бы был чем-то вроде "серебряного шара".

"В то же время скажу также и следующее: украинские войска чрезвычайно хорошо подготовлены, и на их стороне преимущество в решимости и моральном духе. Я имею в виду, что украинцы освобождают свою землю. Они защищают свои семьи, свои города и свои районы от безжалостного и жестокого нападения со стороны России. Россияне же действуют только с целью территориальной экспансии, из империалистических соображений. Я бы не сбрасывал со счетов эту мотивацию", — рассказал посол.

Представитель США при ОБСЕ убежден, что с точки зрения решимости и морального духа, явное преимущество находится на стороне ВСУ, поэтому стоит продолжать предоставлять необходимое Украине оборудование для ведения контрнаступления.

Напомним, что 3 августа Фокус собрал информацию о том, как проходит летняя наступательная кампания украинской армии. Отмечается, что в течение всего июля Силы обороны продолжали наступательные операции на южном и восточном фронтах и достигли определенных успехов.

Также 30 июля стало известно, что украинские защитники успешно провели стабилизационные операции в направлении Сватово Луганской области. Им удалось выбить противника в районе населенного пункта Надежда и части Новоегоровки.