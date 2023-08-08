"Усе тільки починається": посол США при ОБСЄ розповів про хід контрнаступу ЗСУ

Український контрнаступ має великий потенціал для досягнення успіху, а активна фаза наступальних дій, на думку посла, відбуватиметься протягом наступних місяців.

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Завдяки підтримці Сполучених Штатів Америки й інших союзників Україна розпочала стратегічну контрнаступальну операцію, яка вже дала перші результати, однак це лише початок наступу ЗСУ. Про це розповів представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

"Я вважаю, що "все лише починається" ("it's early days"), як ми говоримо. Тобто, у нас ще багато часу, щоб побачити, як розвиватиметься контрнаступ. Немає сумнівів, що це буде дуже складно, адже ведення наступальних бойових дій вимагає більше ресурсів, особливо людських, ніж оборона, і оскільки росіяни замінували велику територію на лінії фронту. Тому це нелегко. Насправді буде дуже й дуже складно", — наголосив він.

За словами Карпентера, наразі зарано робити прогнози, але потенціал для досягнення успіху є.

"Якщо буде можливість, то все може розвиватися швидко. Тож подивимося, як усе відбуватиметься протягом наступних кількох місяців", — додав посол.

Український контрнаступ — якої зброї не вистачає ЗСУ

Представник США при ОБСЄ зазначив, що для успішнішого ходу наступальних операцій значну роль грають вогонь на великі відстані, протиповітряна оборона й артилерія.

"Саме тому нещодавнє рішення США надати те, що ми називаємо вдосконаленими звичайними боєприпасами подвійного призначення, або, як їх ще називають, DPICM, є дуже важливим. Адже воно надає артилерійські спроможності, яких потребує Україна, зважаючи на витрати артилерійських снарядів на полі бою", — наголосив він.

Однак Карпентер додав, що все це потрібно розглядати разом, адже немає якогось одного елементу, який би був чимось на кшталт "срібної кулі".

"Водночас скажу також й таке: українські війська надзвичайно добре підготовлені, і на їхньому боці перевага в рішучості й моральному дусі. Я маю на увазі, що українці звільняють свою землю. Вони захищають свої сім'ї, свої міста і свої райони від безжалісного та жорстокого нападу з боку Росії. Росіяни ж діють лише з метою територіальної експансії, з імперіалістичних міркувань. Я б не скидав із рахунків цю мотивацію", — розповів посол.

Представник США при ОБСЄ переконаний, що з точки зору рішучості й морального духу, явна перевага — на боці ЗСУ, тому варто продовжувати надавати необхідне Україні обладнання для ведення контрнаступу.

Нагадаємо, що 3 серпня Фокус зібрав інформацію про те, як проходить літня наступальна кампанія української армії. Зазначається, що протягом усього липня Сили оборони продовжували наступальні операції на південному та східному фронтах і досягли певних успіхів.

Також 30 липня стало відомо, що українські захисники успішно провели стабілізаційні операції в напрямку Сватового Луганської області. Їм вдалося вибити противника в районі населеного пункту Надія та частини Новоєгорівки.