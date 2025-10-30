Польша кардинально ужесточает правила для украинских беженцев

С 1 ноября 2025 года Польша вводит новые правила для украинцев, проживающих в центрах коллективного размещения (OZZ).

Теперь бесплатно оставаться в таких учреждениях смогут только наиболее уязвимые категории граждан — люди с инвалидностью, пенсионеры и беременные женщины. Остальных участников программы будут постепенно мотивировать искать отдельное жилье и оплачивать его самостоятельно. Об этом сообщает Силезское воеводское управление в Катовице.

Нововведения закреплены в обновленном законе о помощи гражданам Украины, который в конце сентября подписал президент Польши Кароль Навроцкий.

Согласно новым нормам, бесплатное размещение больше не предоставляется:

семьям, воспитывающим троих и более детей, если всем детям уже исполнилось семь лет;

лицам, недавно прибывшим в Польшу и не входящим в категорию уязвимых.

Відео дня

Кроме того, опекуны людей с инвалидностью смогут проживать бесплатно только в том случае, если не получают специальное пособие по уходу.

Для тех, кто уже оплачивает пребывание (50% или 75%), дополнительные дотации не предусмотрены.

Пенсионеры, получающие польскую пенсию, должны будут платить 15 злотых в день — независимо от ее размера.

Также местные власти лишаются права освобождать людей от оплаты "по гуманитарным причинам", если они не входят в перечень льготных категорий.

Тем, кто утратит возможность жить в центрах бесплатно, предложат участие в государственной программе "Вместе к Независимости". Она направлена на помощь украинцам с номером PESEL UKR в поиске жилья и обретении самостоятельности.

Программа включает несколько этапов:

Подписание декларации об участии. Поиск жилья и выезд из центра размещения. Получение финансовой поддержки. Участие в интеграционных мероприятиях — профессиональные консультации, помощь в трудоустройстве и курсы польского языка.

Напомним, СМИ писали, что поскольку временная защита для украинцев в ЕС подходит к концу, в Германии федеральные земли получили поручение ускорить переход беженцев на долгосрочные виды на жительство.

Также Фокус со ссылкой на исследование компании Gremi Personal писал, что 80% украинцев в Польше трудоустроены на неизменной базе. При этом лишь 11% респондентов опроса чувствуют себя интегрированными в польское общество.