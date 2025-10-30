Польща кардинально посилює правила для українських біженців

З 1 листопада 2025 року Польща вводить нові правила для українців, які проживають у центрах колективного розміщення (OZZ).

Тепер безоплатно залишатися в таких установах зможуть тільки найбільш вразливі категорії громадян — люди з інвалідністю, пенсіонери та вагітні жінки. Решту учасників програми поступово мотивуватимуть шукати окреме житло та оплачувати його самостійно. Про це повідомляє Сілезьке воєводське управління в Катовіце.

Нововведення закріплені в оновленому законі про допомогу громадянам України, який наприкінці вересня підписав президент Польщі Кароль Навроцький.

Згідно з новими нормами, безкоштовне розміщення більше не надається:

сім'ям, які виховують трьох і більше дітей, якщо всім дітям уже виповнилося сім років;

особам, які нещодавно прибули до Польщі і не входять до категорії вразливих.

Крім того, опікуни людей з інвалідністю зможуть проживати безоплатно тільки в тому разі, якщо не отримують спеціальну допомогу по догляду.

Для тих, хто вже оплачує перебування (50% або 75%), додаткові дотації не передбачені.

Пенсіонери, які отримують польську пенсію, повинні будуть платити 15 злотих на день — незалежно від її розміру.

Також місцева влада позбавляється права звільняти людей від оплати "з гуманітарних причин", якщо вони не входять до переліку пільгових категорій.

Тим, хто втратить можливість жити в центрах безкоштовно, запропонують участь у державній програмі "Разом до Незалежності". Вона спрямована на допомогу українцям із номером PESEL UKR у пошуку житла та набутті самостійності.

Програма включає кілька етапів:

Підписання декларації про участь. Пошук житла та виїзд із центру розміщення. Отримання фінансової підтримки. Участь в інтеграційних заходах — професійні консультації, допомога в працевлаштуванні та курси польської мови.

