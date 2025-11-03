З 3 листопада на кордоні знімають відбитки: українців попередили про довші перевірки

На кордоні з Польщею запрацювала нова система, через яку виїзд може займати більше часу. У Державній митній службі України розповіли, які додаткові дані тепер збиратимуть і кого зміни не торкнуться.

"До уваги громадян! Можливе сповільнення руху на кордоні з Польщею", — зазначила пресслужба 3 листопада.

Митники попередили, що пропуск може бути сповільнений через прикордонні пункти "Ягодин — Дорогуськ" та "Устилуг — Зосин". Це пов'язано зі впровадженням цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES).

"Починаючи з 3 листопада 2025 року, тобто відтепер, усі подорожні, які перетинатимуть кордон через зазначені пункти пропуску з польського боку повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти", — пояснили у митній службі.

Процедура передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних, тобто фотографування та зняття відбитків пальців українців. Від дітей до 12 років знімати відбитки не вимагають.

"Під час наступних в'їздів біометричні дані будуть звірятися з уже наявною цифровою інформацією Шенгену", — зазначила пресслужба.

Митники підкреслили, що впровадження нової системи спочатку може збільшити час, який потрібен для проходження контролю. Тому громадянам радять планувати свої поїздки за кордон з більшим запасом часу або обирати альтернативні пункти пропуску.

"Зорієнтуватися в ситуації вам допоможе спеціальна карта Держмитслужби, яка відображає стан черг у пунктах пропуску на кордоні України", — додали у публікації.

Нагадаємо, з 1 листопада Польща запровадила нові правила для українців, які проживають у центрах колективного розміщення. Тепер залишатись там безоплатно можуть лише представники найбільш вразливих категорій — люди з інвалідністю, пенсіонери та вагітні жінки.

