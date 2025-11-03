Пограничники установили бетонные блоки на украинских КПП: названа причина
Закарпатские пограничники установили вблизи границы бетонные блоки, которые усложняют попытки прорваться через КПП, минуя таможенный контроль и связанные с ним проверки.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, тем самым подтвердив информацию, которую ранее обнародовал журналист Виталий Глагола.
По словам Демченко, попытки граждан Украины прорвать на автомобиле границу – не единичны.
"Довольно часто отдельные граждане, либо находясь в пунктах пропуска, либо еще на подъезде к ним, пытаются прорваться через границу, повреждая шлагбаумы", – отметил он.
Учитывая этот фактор, пограничники вместе с органами, отвечающими за обустройство пунктов пропуска, постоянно работает над установкой ограничителей скорости, "блокаторов" и других конструкций, чтобы минимизировать это явление.
Также он подчеркнул, что в случае, если кто-то будет пытаться прорваться через границу на авто, не реагируя на требования сотрудников ГПСУ остановиться, те имеют право применять оружие. Однако это возможно только в том случае, если действия нарушителя угрожают их жизни.
"Прежде всего в пунктах пропуска применяются средства ограничения скорости или средства, которые повредили бы колеса авто, заблокировав его и лишив возможности двигаться дальше", – объяснил спикер.
Меры безопасности на границе начали усиливать после 30 октября, когда мужчина на Toyota Avensis протаранил шлагбаумы и пересек границу с Венгрией. Он, как утверждают правоохранители, сбил одного из пограничников, которого затем госпитализировали.
Мужчина, который является известным в Закарпатье адвокатом, опроверг информацию о травмировании сотрудника пограничной службы, но не стал отрицать своего выезда.
Напомним, депутат Тернопольского областного совета Ярослав Захаркив, который в 2023 году выехал за границу, направил в облсовет письмо, чтобы тот дистанционно лишил его депутатских полномочий.