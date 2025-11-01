На Закарпатье после прорыва границы КПП усилили бетонными блоками (фото)

На контрольно-пропускных пограничных пунктах (КПП) в Закартпатье усилили защиту от несанкционированного прорыва границы, установив бетонные блоки.

Это произошло после того, как 30 октября на пограничном пункте "Великая Паладь – Надьгодош" мужчина на Toyota Avensis снес два шлагбаума и пересек границу с Венгрией, пишет журналист Виталий Глагола в Telegram-канале. Свой пост он проиллюстрировал фотографиями "ограничителей".

По его информации, уже 1 ноября такие блоки появились на пунктах пропуска "Косино", "Звонковое" и других КПП в зоне ответственности Мукачевского пограничного отряда.

"Их выставили на полосах движения и дополнительно обмотали бело-красной лентой, чтобы теперь никто не спутал блок с въездом в ЕС", – отметил автор.

Он добавил, что теперь КПП выглядит как импровизированный блокпост во время военного положения.

"Цель проста: если кто-то снова захочет сделать "шестисекундный Шенген" — теперь вместо шлагбаума его будет ждать бетон" – резюмировал журналист.

Напомним, известный на Закарпатье адвокат "прорвал" границу с Венгрией на авто. Глагола сообщал, что по дороге тот сбил пограничника.

Однако после публикации материала адвокат связался с Фокусом и опроверг информацию о том, что травмировал человека, однако не стал отрицать своего выезда за границу.

Ранее сообщалось, что форвард харьковского футбольного клуба "Металлист 1925" Алексей Сидоров самовольно выехал из Украины. Спортсмен находится на Кипре и не планирует ехать обратно, рассказал на YouTube-канале ТаТоТаке журналист и комментатор Михаил Спиваковский.

