На Закарпатті після прориву кордону КПП посилили бетонними блоками (фото)

На контрольно-пропускних прикордонних пунктах (КПП) у Закартпатті посилили захист від несанкціонованого прориву кордону, встановивши бетонні блоки.

Це сталося після того, як 30 жовтня на прикордонному пункті "Велика Паладь — Надьгодош" чоловік на Toyota Avensis зніс два шлагбауми і перетнув кордон з Угорщиною, пише журналіст Віталій Глагола в Telegram-каналі. Свій пост він проілюстрував фотографіями "обмежувачів".

За його інформацією, вже 1 листопада такі блоки з'явилися на пунктах пропуску "Косино", "Дзвінкове" та інших КПП у зоні відповідальності Мукачівського прикордонного загону.

"Їх виставили на смугах руху і додатково обмотали біло-червоною стрічкою, щоб тепер ніхто не сплутав блок із в'їздом до ЄС", — зазначив автор.

Він додав, що тепер КПП має вигляд імпровізованого блокпоста під час воєнного стану.

"Мета проста: якщо хтось знову захоче зробити "шестисекундний Шенген" — тепер замість шлагбаума на нього чекатиме бетон", — резюмував журналіст.

Нагадаємо, відомий на Закарпатті адвокат "прорвав" кордон з Угорщиною на авто. Глагола повідомляв, що дорогою той збив прикордонника.

Однак після публікації матеріалу адвокат зв'язався з Фокусом і спростував інформацію про те, що травмував людину, однак не став заперечувати свого виїзду за кордон.

