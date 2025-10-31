"Без визы, без очереди": мобилизованный адвокат на Toyota прорвал границу с Венгрией (видео)

На Закарпатье мужчина на Toyota Avensis протаранил шлагбаумы и пересек границу с Венгрией. Журналист Виталий Глагола утверждает, что за рулем был адвокат Эдуард Пуканич, которого якобы принудительно мобилизовали в июне 2025 года.

Инцидент произошел 30 октября на пункте пропуска "Великая Паладь – Надьгодош" в зоне Мукачевского пограничного отряда, сообщил Глагола. Он показал эксклюзивное видео момента прорыва границы.

По его информации, автомобиль со включенным дальним светом налетел на шлагбаум на въезде, снес его, пролетел мимо кабины паспортного контроля, на ходу задел пограничника и протаранил еще один шлагбаум на выезде.

"Дальше – граница, Венгрия, свобода мысли и закарпатская версия Fast & Furious. Шесть секунд – и ты уже в Шенгене. Без визы, без очереди, без "доброго вечера, документы"", – констатирует автор.

Он добавил, что потерпевший пограничник сейчас в больнице, обошлось без переломов и серьезного вреда здоровью.

Відео дня

Глагола утверждает, что за рулем авто находился Эдуард Пуканич, который до мобилизации в июне 2025 года был адвокатом, а также является изобретателем.

На его странице в Facebook последний пост был опубликован 5 июля. Он рассказал о том, что в 2022 году у него возник конфликт с закарпатскими правоохранителями, которые, по его словам, причастны к переправке через госграницу экс-судьи Верховного суда Александра Тупицкого, и он проходил по этому делу как свидетель. После этого, утверждает адвокат, его начали незаконно преследовать.

22 июня 2025 года Пуканича, как он рассказывает, незаконно похитили сотрудники Закарпатского областного ТЦК и против его воли сутки держали в Ужгороде, не давая позвонить родным и коллегам.

Что касается прорыва границы, то на момент написания материала Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины и собственно ГПСУ пока никак не прокомментировали инцидент. Также нет реакции Мукачевского районного ТЦК и СП и Закарпатского областного ТЦК и СП.

О случившемся еще ничего не написала и полиция Закарпатья.

