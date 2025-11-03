Прикордонники встановили бетонні блоки на українських КПП: названо причину

Закарпатські прикордонники встановили поблизу кордону бетонні блоки, які ускладнюють спроби прорватися через КПП, минаючи митний контроль і пов'язані з ним перевірки.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, таким способом підтвердивши інформацію, яку раніше оприлюднив журналіст Віталій Глагола.

За словами Демченка, спроби громадян України прорвати на автомобілі кордон — не поодинокі.

"Досить часто окремі громадяни, або перебуваючи в пунктах пропуску, або ще на під'їзді до них, намагаються прорватися через кордон, пошкоджуючи шлагбауми", — зазначив він.

З огляду на цей чинник прикордонники разом з органами, що відповідають за облаштування пунктів пропуску, постійно працюють над встановленням обмежувачів швидкості, "блокаторів" та інших конструкцій, щоб мінімізувати це явище.

Також він підкреслив, що в разі, якщо хтось намагатиметься прорватися через кордон на авто, не реагуючи на вимоги співробітників ДПСУ зупинитися, ті мають право застосовувати зброю. Однак це можливо тільки в тому разі, якщо дії порушника загрожують їхньому життю.

"Насамперед у пунктах пропуску застосовуються засоби обмеження швидкості або засоби, які б пошкодили б колеса авто, заблокувавши його та позбавивши можливості рухатися далі", — пояснив речник.

Заходи безпеки на кордоні почали посилювати після 30 жовтня, коли чоловік на Toyota Avensis протаранив шлагбауми і перетнув кордон з Угорщиною. Він, як стверджують правоохоронці, збив одного з прикордонників, котрого потім госпіталізували.

Чоловік, який є відомим на Закарпатті адвокатом, спростував інформацію про травмування співробітника прикордонної служби, але не став заперечувати свого виїзду.

