На кордоні з Польщею запрацювала система EES: чому можуть заборонити в'їзд, — ДПСУ

У пунктах пропуску з польської сторони запускають Систему в'їзду та виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System). Тепер під час перетину кордону в українців збиратимуть біометричні дані, але робитимуть це поки поступово.

На пункті пропуску "Устилуг — Зосин" EES запрацює з 5 листопада, а на "Ягодин — Дорогуськ" з 6 листопада. Насправді впровадження Євросоюзом нової стартувало ще 12 жовтня, але воно відбувається поступово. Щотижня до EES підключають нові пункти пропуску в різних країнах. Про це в ефірі телемарафону 4 листопада розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він пояснив, що в систему вноситимуть паспортні дані, інформацію про в’їзд або виїзд і біометричні дані, зокрема відбитки пальців та зображення облич. Дітям до 12 років знімати відбитки не потрібно.

Однак наповнення EES також буде поступовим.

"Тобто не відразу в тих пунктах пропуску, які навіть підключені до нової системи EES, у всіх громадян збиратимуть біометричні дані або вноситиметься якась інша інформація", — уточнив Демченко.

Він повідомив, що на повноцінне впровадження нової системи ЄС виділив пів року. Через це десь можливі затримки, але наразі про ускладнення руху не йдеться. Загалом EES потрібна, щоб унеможливити використання підроблених документів і контролювати дотримання людьми термінів перебування у тих чи інших країнах.

"Якихось додаткових документів для перетину кордону ця база даних не передбачає. Але, звісно, коли ця система запрацює на 100%, або навіть зараз, коли людині пропонуватимуть відсканувати відбитки пальців або зробити зображення обличчя, і хтось відмовиться, це також може бути підставою у відмові в'їзду в ту чи іншу країну", — попередив речник ДПСУ.

Як українські прикордонники знають від колег, за новими правилами фото можуть вимагати при кожному в’їзді або виїзді, щоб порівняти його і таким чином здійснити перевірку.

Нагадаємо, 3 листопада у ДПСУ заявили, що пропуск через пункти "Ягодин — Дорогуськ" та "Устилуг — Зосин" може бути сповільнений через впровадження системи EES. Українців, які планують свої поїздки, закликали прораховувати час з запасом.

