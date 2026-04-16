"Безлад і хаос": нова система EES паралізувала аеропорти Європи, що треба знати українцям

Запуск Європейської системи в’їзду та виїзду створив шалені черги на летовищах. Тож українцям, які зараз планують свої подорожі, варто врахувати ці нюанси, щоб не запізнитися на рейси.

Після повноцінного запуску Європейської системи в'їзду та виїзду (EES) — нової системи прикордонного контролю для громадян країн, що не входять до ЄС, — аеропорти в 15 європейських країнах повідомили про серйозні затримки та довгі черги на прикордонному контролі Про це пише Financial Times.

Відомо, що EES — це нова система прикордонного контролю для громадян країн, що не входять до ЄС. Загалом таких країн 29: це 25 країн ЄС (без Ірландії та Кіпру), а також Ісландія, Норвегія, Ліхтенштейн і Швейцарія. Її почали поетапно запускати восени 2025 року і повноцінно розгорнули 10 квітня. Ця система має замінити штампи в паспортах цифровою реєстрацією.

Як працює система EES?

Система збирає дані, що містяться у проїзному документі, дату та місце кожного в’їзду й виїзду, а також біометричні дані. Відтепер під час першого візиту до однієї з країн Шенгенської зони у громадян третіх країн збиратимуть персональні дані, біометричні дані (фотографію та відбитки пальців), а також інформацію з проїзного документа.

Пройти процедуру можна на стійці прикордонної служби, стійці самообслуговування, а також через мобільний додаток Travel to Europe, якщо останні два варіанти доступні.

Біометричний паспорт для в'їзду в Шенгенську зону не є обов'язковим. Ті, хто має звичайні небіометричні паспорти, також проходять реєстрацію в EES, але обов'язково за допомогою співробітників прикордонної служби.

Що кажуть авіакомпанії та аеропорти?

Як повідомили виданню в Міжнародній раді аеропортів (Airports Council International, ACI), після запуску EES пасажири в регіональних аеропортах і великих хабах, зокрема у Франції, Німеччині, Бельгії, Італії, Іспанії та Греції, були змушені чекати в чергах на прикордонному контролі до трьох годин.

За словами директора європейського підрозділу ACI Олів'є Янковеця, такий тривалий час очікування спостерігався в години пік.

"Ця ситуація в найближчі тижні і тим більше в пікові літні місяці стане просто некерованою", — побоюється він.

Аеропорти та авіакомпанії заздалегідь попереджали про проблеми з впровадженням EES. У перший день після повноцінного запуску в аеропортах утворилися черги, у години пік людям доводилося чекати до трьох годин. Деякі не встигали на свої рейси.

Глава авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що через запуск EES мандрівникам у деяких аеропортах доводилося чекати в чергах до чотирьох годин. Він назвав нову систему прикордонного контролю "безладом і хаосом", а також покаранням за Брекзит. На його думку, Євросоюзу варто відкласти повноцінне впровадження системи до жовтня.

Європейська комісія не бачить проблеми з впровадженням EES

За даними чиновників Єврокомісії, в середньому на оформлення одного мандрівника в новій системі йде 70 секунд. У ACI зазначають, що в години пік час оформлення може збільшитися до п’яти хвилин.

"Як ми бачимо за першими днями повноцінної роботи, система функціонує дуже добре. У переважній більшості держав-членів проблем немає", — заявили чиновники.

Також вони визнали, що "технічні проблеми" виникли в декількох країнах. Але, за їхніми словами, проблеми усуваються, і саме самі країни, де виникли збої, повинні забезпечити нормальне впровадження EES на місцях.

Нагадаємо, що у пунктах пропуску з польської сторони запускають Систему в'їзду та виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System). Тепер під час перетину кордону в українців збиратимуть біометричні дані, але робитимуть це поки поступово.

На пункті пропуску "Устилуг — Зосин" EES запрацює з 5 листопада, а на "Ягодин — Дорогуськ" з 6 листопада. Насправді впровадження Євросоюзом нової системи стартувало ще 12 жовтня, але воно відбувається поступово. Щотижня до EES підключають нові пункти пропуску в різних країнах.

