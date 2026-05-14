"Пісок із цвинтаря" та астрологи Єрмака: найстрашніші таємниці Банкової

Астролог Вероніка радила Єрмаку, кого ставити прем'єром, а кого — генпрокурором. Це не жарт, а дані з судового засідання. Виявилося, що українська політична еліта різних епох — від Щербицького до Зеленського — залюбки зверталися до ворожок, чаклунів і шаманів. Комусь це допомогло, а хтось втратив владу і країну. Фокус розбирався, чому політики шукають відповіді в езотериків і як "магія" роками супроводжувала українську владу.

Колишній очільник ОП Андрій Єрмак радився щодо призначень на державні посади з ворожкою, яка записана в нього в контактах як "Вероніка Феншуй Офіс". Про це стало відомо під час судового засідання з обрання запобіжного заходу Єрмаку як фігуранту справи про легалізацію 460 млн грн під час будівництва елітного котеджного містечка "Династія" в Козині на Київщині.

Чутки про те, що Єрмак довіряє астрологам, нумерологам та іншим езотерикам, ходили давно — про це раніше розповідала й експрессекретарка президента Юлія Мендель. За її словами, ще 2020 року один із міністрів розповідав їй про "магічні практики" глави ОП, а пізніше джерела стверджували, що до Єрмака нібито приїжджали маги з Ізраїлю, Грузії та Латинської Америки. Утім, якщо подивитися на українську політику останніх десятиліть, виявиться, що віра в "потойбічних радників" була характерна для багатьох представників влади. Щоправда, від скандалів і політичних провалів це допомагало не завжди.

Під час засідання 12 травня прокурорка САП Валентина Гребенюк заявила, що Єрмак надсилав контакту "Вероніка Фен Шуй Офіс" дати народження кандидатів на високі державні посади та радився щодо кадрових призначень. Йшлося, зокрема, про міністра охорони здоров'я, заступника глави ОП Олега Татарова, керівника Держуправсправами Ігоря Лисого, а також про ймовірне призначення Ірини Венедіктової генпрокурором. За версією обвинувачення, з астрологом обговорювали навіть кандидатуру прем'єр-міністра.

За даними прокурорів, ідеться про Вероніку Анікєєвич — киянку родом із Херсонської області, яка називає себе консультанткою з астрології та веде Telegram-канал "Місячний годинник". У соцмережах вона публічно підтримує Єрмака, а в контактах деяких користувачів записана як "ворожка Єрмака".

Сам Єрмак у суді заявив, що знає "кількох Веронік", заперечував звернення до ворожок, проте прямо не відповів на запитання про астрологів.

Партійна еліта лікувалася і радилася у знахаря і мольфара

Скажімо так, українська правляча еліта не раз користувалася послугами різних ворожок, езотериків, чаклунів, екстрасенсів, астрологів, мольфарів, цілителів та інших служителів окультизму. У далекі 1980-1990-ті роки чимало українських політиків навідувалися в село Дивин на Житомирщині, поки там жив знахар і цілитель Петро Утвенко, який помер 2004 року. Згідно з численними розповідями та публікаціями у ЗМІ, до нього справді зверталися по допомогу високопоставлені чиновники та політичні діячі України. Він обстежував і лікував усіх членів Політбюро ЦК КПУ та інших високопосадовців, а бували в нього і голови Верховної Ради, і генеральні прокурори, і навіть маршал авіації СРСР Євген Савицький. По суті, у діда в гостях були всі відомі політики, починаючи від Щербицького і закінчуючи Ющенком, включно з їхнім оточенням.

Не менш відвідуваним українськими політиками був нині покійний мольфар Михайло Нечай, який став популярним 1989 року після фестивалю "Червона Рута", коли його владу офіційно запросили для "забезпечення гарної погоди". Президент Віктор Ющенко любив бувати у мольфара, радився з ним, той навіть перстень йому подарував.

Російський астролог на службі в українських політиків

У дев'яності громадську думку в Україні формували астрологи та екстрасенси. Наприклад, популярний у 90-х і 2000-х роках астролог Павло Глоба давав прогнози щодо політичної кар'єри Леоніда Кравчука. І це за його порадою той переніс вибори 1994 року на більш ранній термін. Його запевняли, що він має виграти, але він програв Леоніду Кучмі. Пізніше Глоба передбачив перемогу Кучми на виборах 1999 року. У 2002 році Глоба прогнозував відхід Кучми з політичної арени, але помилився: Кучму в 2005 році змінив Ющенко.

Щоправда, прямих доказів того, що астролог консультував Кучму і впливав на його рішення, немає. Зате він паралельно і небезуспішно працював з іншою політичною персоною, яку став підтримувати своїми прогнозами, про що він сам розповідав.

Ще 1990 року, коли Юлія Тимошенко не була віцепрем'єром, астролог Глоба пророкував, що в Україні правитиме жінка — Берегиня. Він стверджував, що вона стане прем'єркою з надзвичайними повноваженнями, буде привабливою блондинкою і дуже розумною. Пізніше Глоба називав ймовірні імена — Анна, Юлія. Після того як парламент віддав за кандидатуру Тимошенко рекордні 373 голоси, астролог підтвердив, що його пророцтво збулося. За його словами, правління Юлії Володимирівни нібито буде гарним: на початок 2007 року Україна вийде із затяжної кризи і стане державою, що об'єднує Захід і Схід. І станеться це багато в чому завдяки зусиллям Пані та ще двох людей, які скоро з'являться.

Напередодні президентських виборів 2010 року Глоба переконував, що в другому турі перемога буде за Тимошенко і що на українському політичному Олімпі він бачить тільки її ще з 1990 року. Але ЮВТ програла, і цей програш Януковичу астролог переклав на невдалу цифру її віку — 49 років — і на те, що Тимошенко "не відповідає своєму світлому образу". Не допоміг світлий образ блондинки в білому, який сам астролог, за його словами, їй порадив (за чутками, за 100 тисяч доларів — у ті роки чималі гроші).

Зате нещодавно біля Юлії Володимирівни опинилася "головна відьма України" Марія Тиха. Вона прийшла підтримати ЮВТ у Вищому антикорупційному суді в її апеляції на рішення про заставу та обмеження у кримінальній справі про корупцію. І чи то магія подіяла, чи то ще якісь сили, але обмеження були зняті, і Тимошенко навіть повернули закордонні паспорти.

Алтайські шамани, передбачення і безсила магія

Віктор Янукович завжди вважався людиною побожною, оскільки регулярно відвідував богослужіння. Своїм духовним наставником Янукович називав старця Зосиму — духівника Донецької єпархії. Кажуть, це була людина, яка мала на інших дуже сильний вплив, що виходив за розуміння простого священства. Але при цьому Віктор Федорович вдавався і до інших сил. Не раз літав лікуватися на Алтай, де відвідував шаманів і прислухався до їхніх передбачень. Як стверджує його тодішній соратник Тарас Чорновіл, до чаклунів заходив один Янукович, а виходив зовсім інший.

"Після таких зустрічей він говорив: "Мракобісся американського імперіалізму, агресивний блок НАТО, який хоче знищити Україну, ворогує і хоче воювати проти дружнього братнього російського народу", — згадував Чорновіл.

Також кажуть, що він таємно звертався до астрологів та екстрасенсів, бо дуже боявся втратити владу після двох магічних знаків: перед інавгурацією в лютому 2010 року перед ним зачинилися двері Ради, а в травні впав на голову похоронний вінок у Парку слави. Але магія не допомогла.

Астрологи працювали на виборах Зеленського

Петро Порошенко у свій президентський термін і напередодні не був помічений у зв'язках із представниками окультної сфери. Хоча його перші кроки до президентства почалися з поганого знака — на інавгурації поруч із ним знепритомнів солдатик із роти почесної варти. І за весь час його перебування при владі його можна було часто побачити в церквах, аніж у мольфарів чи інших чаклунів.

А ось його наступник Володимир Зеленський, судячи з розповідей езотериків, теж не ігнорував поради астрологів. Так, тарологиня Ольга стверджувала, що перед виборами 2019 року до неї нібито зверталися люди з команди майбутнього президента з пропозицією публічно "передбачити" Україні процвітання після приходу Зеленського до влади.

"Запропонували, щоб я наворожила, що прихід Зе принесе Україні процвітання, а вони це розтиражують. Але я відмовилася, бо знала, що цього не буде", — розповідала тарологиня.

Але не стало секретом те, що дату його інавгурації з 19 на 20 травня перенесли на більш сприятливий на думку зірок день. Ось навіть астрологиня, нумерологиня, ворожка по Таро Лілія Романова хвалилася 2019 року на своїй сторінці в соцмережі, що нею не тільки було передбачено дату отримання безвізового режиму, але вона брала участь у визначенні дати інавгурації Зеленського.

Як пізніше розповідав астролог Влад Росс, якби інавгурація відбулася 19 травня, то Зеленський був би повалений і до кінця свого терміну міг не досидіти. Щоправда, ще астролог запевняв, що цього дня буде з'єднання Урана з Венерою, пов'язане з миром, і дав прогноз, що за правління Зеленського кривава війна на Донбасі закінчиться.

До речі, був на його інавгурації і знак — посвідчення президента, яке вручили Зеленському, впало з оксамитової подушки на підлогу. Тоді астрологи й екстрасенси трактували це як натяк на те, що він може залишити посаду президента не з власної волі.

Чому українські політики радяться з окультистами

Головна відьма України Марія Тиха нещодавно в одному зі своїх інтерв'ю розповіла, що до неї часто звертаються політики і чиновники. Один дуже відомий політик пропонував їй величезну суму за рекламні послуги — розгойдування своєї персони під вибори. А чиновники просили звернутися до диявола, щоб їх не посадили до в'язниці СБУ. Тобто виходить, що в країні навіть чиновники не вірять у торжество законів і справедливість, якщо йдуть до самопроголошених відьом, астрологів, ворожок.

Складається враження, що серед політиків нічого не змінюється, якщо вони намагаються знайти відповіді на запитання у різних сумнівних "радників". За словами політолога Руслана Бортника, деякі наші колишні чиновники їздили до чаклунів — це було їхнє хобі. Коли бракує інформації для важливих рішень, люди з еліти — з особливим складом розуму, дивними релігійними поглядами або гуманітарною освітою — починають шукати допомоги в потойбічних сил. Звертаються до ворожок, магів, чаклунів. На таку "хворобу" страждає частина еліти не тільки в Україні, а й у всьому світі.

"За всієї української влади я неодноразово стикався з подібними персонажами, які пропонують свої послуги людям, що ухвалюють рішення. Політики хочуть отримати просту й однозначну відповідь, а різні чаклуни, астрологи й екстрасенси якраз її і дають — навіть не розбираючись у суті питання.

Якщо підходити відповідально, радниками мають бути колишні прем'єр-міністри, президенти, експерти, юристи або представники профільних компаній. Але професіонали рідко дають категоричні відповіді — вони пояснюють ризики і пропонують варіанти. А ось з езотериками працювати простіше: вони говорять упевнено і завжди знають "як правильно", — зазначає політолог у коментарі Фокусу.

На його думку, наразі історія з Веронікою виглядає радше як її своєрідна реклама, оскільки неясно, чи будуть правоохоронці взагалі розглядати питання про можливий незаконний вплив на ухвалення рішень посадовими особами (а це стаття Кримінального кодексу). При цьому частина прогнозів, які вона нібито давала, справді згодом справджувалася.

"Я не знаю, наскільки вона хороший астролог. Можливо, це просто хороший політичний аналітик і психолог, який ховається за образом езотерика. Не знаю, у який саме спосіб вона формує свої рекомендації, але вся ця історія насамперед дискредитує самого Єрмака. Юридичної відповідальності тут для нього немає — такої статті в Кримінальному кодексі не існує. Але політично це доповнює вже наявний образ — розповіді про магічні ритуали, чутки з його оточення, історія з піском з кладовища з "Династії". Усе це складається в лінію, яка працюватиме проти нього", — вважає Бортник.

Єдине, що теоретично може спричинити відповідальність, — це можливе розголошення державної таємниці, зазначає політолог. За його словами, мова може йти про ситуацію, якщо чиновник передавав сторонній особі інформацію з грифом секретності або демонстрував закриті документи та рішення. Поки що в суді подібних доказів не надали.

Нагадаємо, Андрій Єрмак назвав підозру НАБУ і САП у "справі династії" необґрунтованою і політично мотивованою. Колишній глава ОП заявив, що не впливав на кадрові рішення і не порушував закон під час роботи в Офісі президента.