"Династія" Єрмака на 460 млн: як будівництво під Києвом може обрушити вертикаль Зеленського

Підозра колишньому голові Офісу президента Андрію Єрмаку у справі елітного комплексу "Династія" ризикує перетворитися не тільки на гучний корупційний скандал, а й на масштабну політичну кризу. Фокус розбирався, чому розслідування НАБУ називають інструментом тиску на президентську вертикаль і як "Міндіч-гейт" може вдарити особисто по Володимиру Зеленському.

Колишньому главі Офісу президента України Андрію Єрмаку НАБУ і САП повідомили про підозру в легалізації 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

За даними антикорупційних відомств, Єрмак став одним з учасників організованої групи, причетної до "відмивання" коштів під час будівництва приватних резиденцій "Династія". У 2018-2019 роках ексвіцепрем'єр Олексій Чернишов ("Че Гевара") через ТОВ придбав землю, а 2020 року почалося розроблення проєкту. До будівництва залучили "Карлсона" і чотирьох осіб під кодовими іменами R1-R4 (R2 — Єрмак). Планувалося побудувати чотири резиденції приблизно по 1000 квадратних метрів кожна, а також загальну п'яту — зі спа, басейном і спортзалом. Вартість однієї резиденції оцінюється близько 2 млн дол.

Активне будівництво тривало з червня 2021 року. Фінансування велося двома шляхами: "білим" (через ЖБК "Сонячний берег") і "чорним" (готівка через помічників). У період повномасштабної війни будівництво не припинилося. У 2025 році "Карлсон" зупинив роботи на тлі підозри Чернишову. Суд заарештував землю і недобудовані об'єкти "Династії" в Козині. Загалом із 2021 по 2025 роки учасники схеми легалізували близько 9 млн дол. (понад 460 млн грн).

Єрмак під підозрою: "якщо учасники схеми заговорять — це буде ядерна політична бомба"

Оприлюднені матеріали з політичними звинуваченнями на адресу Єрмака свідчать про те, що боротьба довкола так званого "Міндіч-гейту" переходить у більш гостру фазу. Імовірність кулуарних домовленостей між сторонами зменшується, а сам конфлікт лише посилюється, — таку думку в коментарі Фокусу висловив політолог Руслан Бортник.

За словами політолога, поява підозри на адресу Єрмака пов'язана з тим, що навіть після звільнення з посади він, як стверджується, зберігає значний вплив на систему державного управління, процеси ухвалення рішень в уряді, оборонній сфері, енергетичному та банківському секторах.

За словами експерта, це спроба антикорупційних структур боротися з "ермаківщиною" і вибити у президентської вертикалі контроль над важливими сферами, особливо під час війни. Якщо їм вдасться, то реальна влада в Україні перерозподілиться: багато органів і об'єктів перейдуть під контроль антикорупційної системи.

"Схожу схему ми вже бачимо на прикладі Бюро економічної безпеки (БЕБ). Аналогічна ситуація — у Міністерстві оборони і в податковій. Далі йде боротьба за митницю. І ми бачимо спроби боротися з людьми Єрмака і самим Єрмаком, який до цього був одним із сірих кардиналів у президентській вертикалі влади", — зазначив політолог.

Якщо президентська вертикаль погодиться послабити контроль над економічним і правоохоронним напрямками, які ЄС раніше вимагав передати під нагляд структур за участю міжнародних експертів, то подальшого розвитку розслідування може й не бути. Якщо ж домовленостей досягти не вдасться, конфлікт, імовірно, лише посилюватиметься.

"Мені здається, що останні дві атаки — підозра Єрмаку і публікація "плівок Міндіча" — дедалі більше виводять ситуацію на рівень натяків уже на адресу президента. Це виглядає як спроба тиску на Зеленського. І якщо протистояння загострюватиметься, далі можуть з'являтися ще серйозніші й політично токсичніші звинувачення — причому не тільки щодо Єрмака", — вважає Бортник.

Політолог не виключає, що Єрмаку можуть обрати запобіжний захід — тримання під вартою. А далі вже буде підштовхування його та інших учасників схеми — Міндіча, Цукермана, Чернишова тощо — до викриття інших учасників. Тоді Україну може очікувати політична криза, загострення відносин із західними партнерами — просто політична ядерна бомба.

"При цьому в розшифровках фігурує "Вова", що багато хто сприймає як натяк на президента. По суті, йдеться про спробу підштовхнути Зеленського до рішень, які передбачали б передачу частини напрямів державного управління під контроль структур за участю іноземців. Однак, на відміну від інших фігурантів плівок, Зеленський володіє юридичним імунітетом від кримінального та адміністративного переслідування, поки обіймає посаду президента України і верховного головнокомандувача. Але політичного імунітету в нього немає. І сьогодні ми бачимо дедалі більше публічних натяків саме в цьому напрямку", — зазначає Бортник.

Через Єрмака підбираються до Зеленського?

На думку політолога Олега Постернака, Єрмак мав розуміти всю серйозність наслідків розслідування так званого "Міндіч-гейту", яке рано чи пізно могло завершитися врученням підозр.

До того ж вплинути на діяльність НАБУ і САП вкрай складно і політично ризиковано — насамперед через підтримку антикорупційних органів з боку міжнародних центрів впливу, включно з ФБР. Він нагадує, що ще в липні минулого року робилися спроби обмежити процесуальну автономію НАБУ через Верховну Раду, однак це спровокувало масштабний суспільний і політичний скандал.

"Я думаю, що Єрмак готовий відстоювати свою позицію в судовому засіданні, тому він не поїхав, знаючи про підозру, яку готують. Якби він поїхав, це сильно вдарило б по Зеленському на міжнародному рівні. Та й незрозуміло, яка країна погодилася б його прийняти, оскільки це створило б ґрунт для роботи іноземних спецслужб, особливо російських. Думаю, він не захотів підставляти Зеленського — це стало б фінальним розривом. Ну і він у будь-який момент може мобілізуватися", — заявив Фокусу Постернак.

Саме кримінальне провадження досить складне: за словами політолога, там тисячі записів, величезний обсяг експертиз, і розслідувати можуть довго. До того ж багато справ, розслідуваних НАБУ, у Вищому антикорупційному суді України просто розвалювалися. Тож перспектива того, що ця справа коли-небудь потрапить до суду, на цьому етапі — загадка. Це що стосується правового боку. Але якщо брати політичний бік, то будь-яка активація "плівок Міндіча", Єрмака і всіх інших фігурантів починається саме тоді, коли виникають питання щодо мирного врегулювання війни.

"Вручили підозру Єрмаку. Паралельно вийшло інтерв'ю Мендель Такеру Карлсону. Я зводжу все до того, що безумовно в цьому сценарії, який начебто відіграється з якоюсь справедливою метою — розслідування масштабної корупції, — присутній геополітичний розрахунок, пов'язаний з тим, що цю справу використовують як ослаблення української влади. Зокрема позиції Зеленського і схиляння його до більшої компромісності, тиск на нього особисто через Єрмака — колишнього главу офісу президента. Тобто другу особу після Зеленського. Складається враження, що до Зеленського просто підбираються", — вважає Постернак.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від характеру відносин між президентом і НАБУ, а також від того, які саме міжнародні центри впливу впливають на антикорупційні органи.

На думку політолога, події можуть розвиватися за двома сценаріями: або конфлікт переросте в масштабне протистояння між правоохоронними структурами, що негативно позначиться на обороноздатності держави, або призведе до серйозного ослаблення політичних позицій президента України і посилить тиск на користь більшої поступливості в питаннях можливого мирного врегулювання.

А тим часом НАБУ і САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи у справі "Династії". Серед фігурантів — колишній віцепрем'єр-міністр України, бізнесмен, якого в НАБУ називають одним із керівників злочинної організації, викритої в листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас", а також ще чотири інші особи.

Також Фокус писав, що адвокат Єрмака Ігор Фомін відреагував на вручення підозри своєму клієнту, назвавши її безпідставною. За його словами, ця ситуація могла бути спровокована публічним тиском.