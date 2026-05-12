Відмивання 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом: НАБУ вручило ще шість підозр

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи, викритої напередодні на легалізації здобутого злочинним способом майна в особливо великих розмірах.

Серед фігурантів — колишній віцепрем'єр-міністр України, бізнесмен, якого в НАБУ називають одним із керівників злочинної організації, викритої в листопаді 2025 року в межах спецоперації "Мідас", а також ще чотири інші особи.

Імен офіційні органи не називають, але, як пише "Лівий берег", йдеться про Олексія Чернишова, який раніше обіймав посаду віцепрем'єр-міністра України, а бізнесменом цілком може бути Тимур Міндіч.

За даними слідства, протягом 2021-2025 років підозрювані відмили понад 460 млн грн на будівництві котеджного містечка в селі Козин у Київській області, відомого як "Династія".

"Йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій з допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування спа-зони", — зазначається в заяві НАБУ.

Частину витрачених на будівництво коштів отримали через так звану "пральню", підконтрольну бізнесмену — майбутньому власнику однієї з резиденцій, а це — майже $9 мільйонів.

Фінансування, зокрема, здійснювалося за рахунок коштів, отриманих унаслідок реалізації корупційних схем у ПАТ "НАЕК "Енергоатом", додали в антикорупційному відомстві.

11 травня колишньому главі Офісу президента України Андрію Єрмаку НАБУ і САП повідомили про підозру. Колишній глава Офісу президента виявився одним з учасників організованої групи, причетної до "відмивання" коштів на будівництві приватних резиденцій "Династія", стверджують у Бюро.

Після отримання підозри Єрмак відповів журналістам, що коментуватиме справу після завершення слідчих дій. На уточнення "Української правди" про кооператив "Династія" зазначив: "У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили".

Адвокат Єрмака Ігор Фомін відреагував на вручення підозри своєму клієнту, назвавши її безпідставною. За його словами, ця ситуація могла бути спровокована публічним тиском.

Нагадаємо, журналіст Михайло Ткач опублікував розмови Тимура Міндіча, де той обговорював будівництво особливих котеджей під Києвом і говорив, що там є "дім Вови і дім Андрія". Один із чотирьох котеджів будували для Міндіча.