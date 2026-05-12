Отмывание 460 млн грн на элитной стройке под Киевом: НАБУ вручило еще шесть подозрений

Национальное антикоррупционное бюро и Специализованная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении еще шести участникам организованной группы, разоблаченной накануне на легализации добытого преступным способом имущества в особо крупных размерах.

Среди фигурантов – бывший вице-премьер-министр Украины, бизнесмен, которого в НАБУ называют одним из руководителей преступной организации, разоблаченной в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас", а также еще четыре друге лица.

Имен официальные органы не называют, но, как пишет "Левый берег", речь идет об Алексее Чернышове, который ранее занимал пост вице-премьер-министре Украины, а бизнесменом вполне может быть Тимур Миндич.

По данным следствия, в течение 2021-2025 годов подозреваемые отмыли более 460 млн грн на строительстве коттеджного городка в селе Козин в Киевской области, известного как "Династия".

"Речь идет о строительстве на земельных участках общей площадью около 8 га четырех частных резиденций со вспомогательными зданиями и сооружениями, а также отдельной резиденции общего пользования спа-зоны", — говорится в заявлении НАБУ.

Часть израсходованных на строительство средств получили через так называемую "прачечную", подконтрольную бизнесмену — будущему владельцу одной из резиденций, а это — почти $9 миллионов.

Финансирование, в частности, осуществлялось за счет средств, полученных в результате реализации коррупционных схем в ПАО "НАЭК "Энергоатом", добавили в антикоррупционном ведомстве.

11 мая бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку НАБУ и САП сообщили о подозрении. Бывший глава Офиса президента оказался одним из участников организованной группы, причастной к "отмыванию" средств на строительстве частных резиденций "Династия", утверждают в Бюро.

После получения подозрения Ермак ответил журналистам, что будет комментировать дело после завершения следственных действий. На уточнение "Украинской правды" о кооперативе "Династия" отметил: "У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели".

Адвокат Ермака Игорь Фомин отреагировал на вручение подозрения своему клиенту, назвав его безосновательным. По его словам, эта ситуация могла быть спровоцирована публичным давлением.

Напомним, журналист Михаил Ткач опубликовал разговоры Тимура Миндича, где тот обсуждал строительство особобняков под Киевом и говорил, что там есть "дом Вовы и дом Андрея". Один из четырех коттеджей строили для Миндича.