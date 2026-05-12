"Династия" Ермака на 460 млн: как стройка под Киевом может обрушить вертикаль Зеленского

Подозрение бывшему главе Офиса президента Андрею Ермаку по делу элитного комплекса "Династия" рискует превратиться не только в громкий коррупционный скандал, но и в масштабный политический кризис. Фокус разбирался, почему расследование НАБУ называют инструментом давления на президентскую вертикаль и как "Миндич-гейт" может ударить лично по Владимиру Зеленскому.

Бывшему главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку НАБУ и САП сообщили о подозрении в легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом.

По данным антикоррупционных ведомств, Ермак стал одним из участников организованной группы, причастной к "отмыванию" средств при строительстве частных резиденций "Династия". В 2018–2019 годах экс-вице-премьер Алексей Чернышёв ("Че Гевара") через ООО приобрёл землю, а в 2020 году началась разработка проекта. К строительству привлекли "Карлсона" и четырёх лиц под кодовыми именами R1–R4 (R2 — Ермак). Планировалось построить четыре резиденции примерно по 1000 квадратных метров каждая, а также общую пятую — со спа, бассейном и спортзалом. Стоимость одной резиденции оценивается около 2 млн дол.

Активное строительство шло с июня 2021 года. Финансирование велось двумя путями: "белым" (через ЖСК "Солнечный берег") и "чёрным" (наличные через помощников). В период полномасштабной войны стройка не прекратилась. В 2025 году "Карлсон" остановил работы на фоне подозрения Чернышёву. Суд арестовал землю и недостроенные объекты "Династии" в Козине. Всего с 2021 по 2025 годы участники схемы легализовали около 9 млн дол. (более 460 млн грн).

Ермак под подозрением: "если участники схемы заговорят — это будет ядерная политическая бомба"

Обнародованные материалы с политическими обвинениями в адрес Ермака свидетельствуют о том, что борьба вокруг так называемого "Миндич-гейта" переходит в более острую фазу. Вероятность кулуарных договорённостей между сторонами уменьшается, а сам конфликт лишь усиливается, — такое мнение в комментарии Фокусу высказал политолог Руслан Бортник.

По словам политолога, появление подозрения в адрес Ермака связано с тем, что даже после увольнения с должности он, как утверждается, сохраняет значительное влияние на систему государственного управления, процессы принятия решений в правительстве, оборонной сфере, энергетическом и банковском секторах.

По словам эксперта, это попытка антикоррупционных структур бороться с "ермаковщиной" и выбить у президентской вертикали контроль над важными сферами, особенно во время войны. Если у них получится, то реальная власть в Украине перераспределится: многие органы и объекты перейдут под контроль антикоррупционной системы.

"Похожую схему мы уже видим на примере Бюро экономической безопасности (БЭП). Аналогичная ситуация — в Министерстве обороны и в налоговой. Дальше идёт борьба за таможню. И мы видим попытки бороться с людьми Ермака и самим Ермаком, который до этого был одним из серых кардиналов в президентской вертикали власти", — отметил политолог.

Если президентская вертикаль согласится ослабить контроль над экономическим и правоохранительным направлениями, которые ЕС ранее требовал передать под надзор структур с участием международных экспертов, то дальнейшего развития расследования может и не быть. Если же договорённостей достичь не удастся, конфликт, вероятно, будет только усиливаться.

"Мне кажется, что последние две атаки — подозрение Ермаку и публикация "пленок Миндича" — всё больше выводят ситуацию на уровень намёков уже в адрес президента. Это выглядит как попытка давления на Зеленского. И если противостояние будет обостряться, дальше могут появляться ещё более серьёзные и политически токсичные обвинения — причём не только в отношении Ермака", — считает Бортник.

Политолог не исключает, что Ермаку могут избрать меру — содержание под стражей. А дальше уже будет подталкивание его и других участников схемы — Миндича, Цукермана, Чернышёва и так далее — к разоблачению других участников. Тогда Украину может ожидать политический кризис, накал отношений с западными партнёрами — просто политическая ядерная бомба.

"При этом в расшифровках фигурирует "Вова", что многие воспринимают как намёк на президента. По сути, речь идёт о попытке подтолкнуть Зеленского к решениям, которые предусматривали бы передачу части направлений государственного управления под контроль структур с участием иностранцев. Однако, в отличие от других фигурантов плёнок, Зеленский обладает юридическим иммунитетом от уголовного и административного преследования, пока занимает должность президента Украины и верховного главнокомандующего. Но политического иммунитета у него нет. И сегодня мы видим всё больше публичных намёков именно в этом направлении", — отмечает Бортник.

Через Ермака подбираются к Зеленскому?

По мнению политолога Олега Постернака, Ермак должен был понимать всю серьёзность последствий расследования так называемого "Миндич-гейта", которое рано или поздно могло завершиться вручением подозрений.

К тому же повлиять на деятельность НАБУ и САП крайне сложно и политически рискованно — прежде всего из-за поддержки антикоррупционных органов со стороны международных центров влияния, включая ФБР. Он напоминает, что ещё в июле прошлого года предпринимались попытки ограничить процессуальную автономию НАБУ через Верховную Раду, однако это спровоцировало масштабный общественный и политический скандал.

"Я думаю, что Ермак готов отстаивать свою позицию в судебном заседании, поэтому он не уехал, зная о готовящемся подозрении. Если бы он уехал, это сильно ударило бы по Зеленскому на международном уровне. Да и непонятно, какая страна согласилась бы его принять, так как это создало бы почву для работы иностранных спецслужб, особенно российских. Думаю, он не захотел подставлять Зеленского — это стало бы финальным разрывом. Ну и он в любой момент может мобилизоваться", — заявил Фокусу Постернак.

Само уголовное производство довольно сложное: по словам политолога, там тысячи записей, огромный объём экспертиз, и расследовать могут долго. К тому же многие дела, расследованные НАБУ, в Высшем антикоррупционном суде Украины просто разваливались. Так что перспектива того, что это дело когда-нибудь попадёт в суд, на данном этапе — загадка. Это что касается правовой стороны. Но если брать политическую сторону, то любая активация "плёнок Миндича", Ермака и всех других фигурантов начинается именно тогда, когда возникают вопросы по мирному урегулированию войны.

"Вручили подозрение Ермаку. Параллельно вышло интервью Мендель Такеру Карлсону. Я свожу всё к тому, что безусловно в этом сценарии, который вроде бы отыгрывается с какой-то справедливой целью — расследование масштабной коррупции, — присутствует геополитический расчёт, связанный с тем, что это дело используют как ослабление украинской власти. В том числе позиции Зеленского и склонение его к большей компромиссности, давление на него лично через Ермака — бывшего главу офиса президента. То есть второе лицо после Зеленского. Создаётся впечатление, что к Зеленскому просто подбираются", — считает Постернак.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от характера отношений между президентом и НАБУ, а также от того, какие именно международные центры влияния оказывают воздействие на антикоррупционные органы.

По мнению политолога, события могут развиваться по двум сценариям: либо конфликт перерастёт в масштабное противостояние между правоохранительными структурами, что негативно скажется на обороноспособности государства, либо приведёт к серьёзному ослаблению политических позиций президента Украины и усилит давление в пользу большей уступчивости в вопросах возможного мирного урегулирования.

А тем временем НАБУ и САП сообщили о подозрении ещё шести участникам организованной группы по делу "Династии". Среди фигурантов — бывший вице-премьер-министр Украины, бизнесмен, которого в НАБУ называют одним из руководителей преступной организации, разоблачённой в ноябре 2025 года в рамках спецоперации "Мидас", а также ещё четыре других лица.

Также Фокус писал, что адвокат Ермака Игорь Фомин отреагировал на вручение подозрения своему клиенту, назвав его безосновательным. По его словам, эта ситуация могла быть спровоцирована публичным давлением.