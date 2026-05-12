Месть Банковой и игра на Кремль: какие последствия будет иметь скандальное интервью Мендель

"Зеленский хотел отдать Донбасс", "опасный национализм" и обращение к Путину — бывшая пресс-секретарь президента Украины много чего наговорила в интервью Такеру Карлсону и, ожидаемо, оказалась в центре громкого политического скандала. Фокус разбирался, что стоит за риторикой Юлии Мендель — пиар новой книги или личная обида на Банковую, как ее заявления сыграли на руку российской пропаганде и будет ли иметь эта история последствия для самой Украины.

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оказалась в центре громкого скандала после интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором фактически обвинила Владимира Зеленского в готовности "отдать Донбасс" России и даже сравнила его с Путиным. В Офисе президента ее заявления уже назвали "неадекватными", а соцсети взорвались волной критики.

"Скрытое зло" и Донбасс: что именно заявила Мендель

Интервью Мендель вышло на YouTube-канале Карлсона и быстро стало одной из самых обсуждаемых политических тем дня. Бывший пресс-секретарь заявила, что война "больше не является черно-белой", а сам Зеленский якобы "тоже зло, просто скрытое". По ее словам, президент Украины "на камеру играет плюшевого мишку, а вне ее превращается в медведя-грызли".

Наибольший резонанс вызвало ее заявление о переговорах в Стамбуле весной 2022 года. Мендель утверждает, что украинская сторона якобы была готова согласиться на потерю Донбасса ради завершения войны, а Владимир Зеленский "лично согласился" на такой сценарий. Она также заявила, что была "шокирована" этой позицией.

Кроме этого, экс-спикер президента фактически повторила ряд тезисов, которые в Украине уже назвали близкими к российским нарративам. Она говорила о "упадке Украины", "опасном национализме", а в конце интервью даже перешла на русский язык и обратилась непосредственно к Путину с призывом "остановить смерть славян".

В Офисе президента отреагировали максимально жестко. Советник президента Дмитрий Литвин заявил, что Мендель "не участвовала в переговорах, не участвовала в принятии решений и давно не при себе". Аналогично высказались и в Центре противодействия дезинформации, где подчеркнули: вопрос отказа от Донбасса "никогда не стоял и не будет стоять".

Скандал лишь усилил волну критики вокруг самой Мендель, которая в последнее время все чаще делает резонансные заявления об украинской власти. Ранее она уже публично конфликтовала с главой ОП Андреем Ермаком, называя его "самым опасным человеком", а также критиковала удары Украины по территории РФ.

"Эффект домино" и кризис доверия: что стоит за скандалом вокруг интервью Мендель

Политолог Виктор Таран считает, что скандал вокруг Юлии Мендель стал не случайностью, а следствием накопившихся проблем внутри президентской команды. По его словам, любая система власти рано или поздно проходит через "аудит", особенно если годами строится вокруг узкого круга приближенных людей.

"Когда власть годами рассказывает, что у нас есть "эффективный менеджмент", пять-шесть менеджеров, которые управляют государством, то рано или поздно приходит аудит. Иногда он политический, иногда финансовый, а иногда криминальный. И сейчас наступил именно такой момент", — говорит Фокусу Таран.

По его мнению, проблема заключается в том, что власть окружала себя не профессионалами, а людьми, которые выполняли роль "обслуживающего персонала". Именно поэтому, говорит политолог, бывшие члены команды теперь начинают публично выступать против Банковой.

"Нет более страшного врага, чем бывший "свой". Потому что люди начинают мстить за старые обиды и унижения. Поэтому в истории с Мендель нет ничего удивительного. Это не первое ее выступление и не первый скандал", — отмечает Таран.

Политолог также считает, что громкое интервью Такеру Карлсону могло быть попыткой Мендель привлечь внимание к себе и собственным будущим проектам. По его словам, бывшая пресс-секретарь президента вышла именно на ту аудиторию, которая критически относится к Украине.

"Она пошла на целевую аудиторию, которая не любит Украину и потенциально может стать аудиторией ее будущей книги. Поэтому здесь есть и вопрос пиара, и вопрос личной игры", — говорит Таран.

В то же время он не исключает, что после таких заявлений Мендель может окончательно потерять возможность возвращения в украинское публичное пространство. Политолог даже предполагает, что ее дальнейшая карьера может быть связана с российской информационной средой.

По мнению Тарана, нынешний скандал — лишь часть более широкого процесса. Он обращает внимание, что в последнее время все больше людей из бывшего окружения власти или фигурантов команды президента оказываются в эпицентре скандалов, криминальных историй или публичных конфликтов.

"Это уже эффект домино. Мы видим истории с Ермаком, вспоминаем других "эффективных менеджеров", которые либо исчезли, либо имеют проблемы с правоохранителями. Система начинает сыпаться", — считает политолог.

Таран убежден, что выход из ситуации для власти все еще существует, но времени остается все меньше. По его мнению, президенту следовало бы расширять систему управления государством и привлекать к ней более широкий круг политических сил и профессиональных управленцев.

"Зеленский силен на международном направлении, но внутри страны нужно делегировать больше полномочий и создавать более широкую модель управления. Иначе кризис будет лишь углубляться", — считает Таран.

Впрочем, другие эксперты обращают внимание не только на внутриполитический аспект скандала, но и на его возможные международные последствия — особенно учитывая аудиторию, для которой прозвучали заявления Мендель.

Скандал на Запад: как интервью Мендель стало подарком для пропаганды РФ

Политолог Игорь Рейтерович считает, что скандальное интервью Мендель Карлсону может иметь негативные последствия прежде всего для международного имиджа Украины. По его словам, проблема заключается не только в самих заявлениях бывшей пресс-секретаря президента, но и в том, как эти слова теперь будут использовать противники Украины на Западе и российская пропаганда.

"Последствия это будет иметь очень негативные для страны, потому что очевидно, что это растянут на цитаты. И это сделают те, кто против нас работает и в Соединенных Штатах, и в отдельных европейских странах. И, очевидно, российская пропаганда это будет максимально разгонять", — говорит Фокусу Рейтерович.

Политолог обращает внимание, что Мендель уже давно работала именно на западную аудиторию. По его словам, это было заметно даже по ее соцсетям, где большинство сообщений в последнее время были англоязычными и содержали все больше критики украинской власти.

По мнению Рейтеровича, в интервью Карлсону Мендель могла попасть не случайно. Политолог предполагает, что ее могли использовать в информационной игре против Украины, даже без прямого сотрудничества с российской стороной.

"Я думаю, что к Карлсону она попала потому, что ее просто использовали россияне. И даже не обязательно ее кто-то вербовал напрямую. Для этого достаточно было просто сыграть на ее амбициях, договориться с Карлсоном и предложить ей эту площадку. А для нее это выход "в космос", мировая узнаваемость. Она очень тщеславный человек, и мне кажется, что ее просто на этом очень легко развели", — говорит он.

По словам политолога, Мендель прекрасно поняла, что максимальный резонанс могут дать лишь максимально скандальные заявления.

"Она поняла, что в топе будет только тогда, когда будет говорить какие-то "жареные" вещи — где-то домысливать, где-то придумывать, где-то прикручивать что-то туда, куда не надо. И фактически девяносто минут она занималась тем, что озвучивала эту дичь для аудитории Карлсона", — говорит Рейтерович.

В то же время эксперт отмечает, что нынешний скандал вряд ли будет иметь долговременный эффект внутри Украины, хотя некоторое время тема будет оставаться одной из главных в медиапространстве.

Рейтерович также обращает внимание, что Мендель начала публично критиковать власть не сейчас — подобные заявления она делает уже около полутора лет, просто раньше это не вызывало такого резонанса.

"Возможно, были какие-то внутренние обиды или невыполненные договоренности. Возможно, она поняла, что не имеет никаких перспектив и надо как-то снова заявить о себе. И она просто запрыгнула в эту историю — и ее понесло", — считает он.

По мнению эксперта, не исключено, что после резонансного интервью Мендель еще появится на других американских площадках с подобными заявлениями, пытаясь удержать внимание к себе.

