Мендель заявила, что Украина во время переговоров в Стамбуле "согласилась отдать Донбасс": в ОП и ЦПД отреагировали

Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Украина еще в 2022 году якобы "согласилась отдать Донбасс" России. Мендель утверждает, что это произошло во время переговоров в Стамбуле.

Юлия Мендель пошла на интервью к американскому консервативному журналисту Такеру Карлсону, где поделилась информацией о переговорах между Украиной и РФ, полученной якобы от участников процесса. Само интервью появилось на YouTube-канале Карлсона 11 мая.

В ходе разговора бывшая пресс-секретарь президента заявила, что Владимир Зеленский якобы лично допускал отказ от территорий Донбасса в обмен на завершение войны. По словам Мендель, такая позиция была вызвана желанием быстрее остановить боевые действия. Однако впоследствии риторика официального Киева изменилась, отметила она.

Мендель вспомнила, что сейчас позиция Владимира Зеленского по Донбассу не такая, и лидер отвергает любые уступки Украины в этом вопросе. Экспресс-секретарь назвала это "непоследовательностью".

"Теперь он стоит перед миллионами людей и говорит, что не может отдать Донбасс. Он непоследователен", — сказала она Карлсону.

Кроме того, Мендель заявила, что подобная риторика президента Зеленского "затрудняет достижение мирного урегулирования" между сторонами.

В Офисе президента отреагировали на заявления Мендель

Журналисты "24 Канала" обратились за комментарием по поводу заявлений Мендель в Офис президента. Советник президента Дмитрий Литвин опроверг информацию.

"Эта дама... давно не в себе", — ответил Литвин.

По его словам, Юлия Мендель на самом деле не участвовала ни в переговорах, ни в принятии решений по этому вопросу. Поэтому любые ее заявления не соответствуют реальности.

Реакция Центра противодействия дезинформации

Глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Андрей Коваленко также прокомментировал громкие заявления Мендель по Донбассу. По его словам, вопрос отказа Украины от собственных территорий "никогда не стоял и не будет стоять".

"Любой (это я про Мендель) может озвучить конспирологию в собственных интересах об "отказе от Донбасса в 2022 году", ссылаясь на какие-то источники. Но факт остается фактом — Украина сражалась и сражается за свою территорию с 2014 года", — подчеркнул Коваленко.

