Мендель заявила, що Україна під час переговорів у Стамбулі "погодилася віддати Донбас": в ОП та ЦПД відреагували

Колишня прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що Україна ще у 2022 році нібито "погодилася віддати Донбас" Росії. Мендель стверджує, що це сталося під час переговорів у Стамбулі.

Юлія Мендель пішла на інтерв'ю до американського консервативного журналіста Такера Карлсона, де поділилася інформацією про переговори між Україною та РФ, отриманою нібито від учасників процесу. Саме інтерв'ю з'явилося на YouTube-каналі Карлсона 11 травня.

В ході розмови колишня прессекретарка президента заявила, що Володимир Зеленський нібито особисто допускав відмову від територій Донбасу в обмін на завершення війни. За словами Мендель, така позиція була викликана бажанням швидше зупинити бойові дії. Однак згодом риторика офіційного Києва змінилася, зауважила вона.

Мендель пригадала, що зараз позиція Володимира Зеленського щодо Донбасу не така, і лідер відкидає будь-які поступки України у цьому питанні. Експрессекретарка назвала це "непослідовністю".

Відео дня

"Тепер він стоїть перед мільйонами людей та каже, що не може віддати Донбас. Він непослідовний", — сказала вона Карлсону.

Окрім того, Мендель заявила, що подібна риторика президента Зеленського "ускладнює досягнення мирного врегулювання" між сторонами.

В Офісі президента відреагували на заяви Мендель

Журналісти "24 Каналу" звернулися за коментарем з приводу заяв Мендель до Офісу президента. Радник президента Дмитро Литвин спростував інформацію.

"Ця пані… давно не в собі", — відповів Литвин.

За його словами, Юлія Мендель насправді не брала участі ані у перемовинах, ані в ухваленні рішень з приводу цього питання. Відтак будь-які її заяви не відповідають реальності.

Реакція Центру протидії дезінформації

Глава Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко також прокоментував гучні заяви Мендель щодо Донбасу. За його словами, питання відмови України від власних територій "ніколи не стояло і не стоятиме".

"Будь-хто (це я про Мендель) може озвучити конспірологію у власних інтересах про "відмову від Донбасу в 2022 році", посилаючись на якісь джерела. Але факт лишається фактом — Україна билася і бʼється за свою територію з 2014 року", — підкреслив Коваленко.

Скриншот допису голови ЦПД Андрія Коваленка

Нагадаємо, у лютому 2026 року Мендель натякнула Зеленському, що він залишиться сам-один в Україні.

У січні Мендель звинуватила колишнього главу ОП Андрія Єрмака у магічних ритуалах.