Помста Банковій і гра на Кремль: які наслідки матиме скандальне інтерв'ю Мендель

"Зеленський хотів віддати Донбас", "небезпечний націоналізм" і звернення до Путіна — колишня речниця президента України багато чого наговорила в інтерв'ю Такеру Карлсону і, очікувано, опинилася в центрі гучного політичного скандалу. Фокус розбирався, що стоїть за риторикою Юлії Мендель — піар нової книги чи особиста образа на Банкову, як її заяви зіграли на руку російській пропаганді та чи матиме ця історія наслідки для самої України.

Колишня речниця президента України Юлія Мендель опинилася в центрі гучного скандалу після інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону, у якому фактично звинуватила Володимира Зеленського у готовності "віддати Донбас" Росії та навіть порівняла його з Путіним. В Офісі президента її заяви вже назвали "неадекватними", а соцмережі вибухнули хвилею критики.

"Приховане зло" і Донбас: що саме заявила Мендель

Інтерв'ю Мендель вийшло на YouTube-каналі Карлсона і швидко стало однією з найобговорюваніших політичних тем дня. Колишня прессекретарка заявила, що війна "більше не є чорно-білою", а сам Зеленський нібито "теж зло, просто приховане". За її словами, президент України "на камеру грає плюшевого ведмедика, а поза нею перетворюється на ведмедя-гризлі".

Відео дня

Найбільший резонанс викликала її заява про переговори у Стамбулі навесні 2022 року. Мендель стверджує, що українська сторона нібито була готова погодитися на втрату Донбасу заради завершення війни, а Володимир Зеленський "особисто погодився" на такий сценарій. Вона також заявила, що була "шокована" цією позицією.

Крім цього, ексречниця президента фактично повторила низку тез, які в Україні вже назвали близькими до російських наративів. Вона говорила про "занепад України", "небезпечний націоналізм", а наприкінці інтерв'ю навіть перейшла на російську мову та звернулася безпосередньо до Путіна із закликом "зупинити смерть слов'ян".

В Офісі президента відреагували максимально жорстко. Радник президента Дмитро Литвин заявив, що Мендель "не брала участі в переговорах, не брала участі в ухваленні рішень і давно не при собі". Аналогічно висловилися й у Центрі протидії дезінформації, де наголосили: питання відмови від Донбасу "ніколи не стояло і не стоятиме".

Скандал лише посилив хвилю критики навколо самої Мендель, яка останнім часом дедалі частіше робить резонансні заяви про українську владу. Раніше вона вже публічно конфліктувала з главою ОП Андрієм Єрмаком, називаючи його "найнебезпечнішою людиною", а також критикувала удари України по території РФ.

"Ефект доміно" і криза довіри: що стоїть за скандалом навколо інтерв'ю Мендель

Політолог Віктор Таран вважає, що скандал навколо Юлії Мендель став не випадковістю, а наслідком накопичених проблем усередині президентської команди. За його словами, будь-яка система влади рано чи пізно проходить через "аудит", особливо якщо роками будується навколо вузького кола наближених людей.

"Коли влада роками розповідає, що у нас є "ефективний менеджмент", п'ять-шість менеджерів, які керують державою, то рано чи пізно приходить аудит. Іноді він політичний, інколи фінансовий, а інколи кримінальний. І зараз настав саме такий момент", — каже Фокусу Таран.

На його думку, проблема полягає в тому, що влада оточувала себе не професіоналами, а людьми, які виконували роль "обслуговуючого персоналу". Саме тому, каже політолог, колишні члени команди тепер починають публічно виступати проти Банкової.

"Немає страшнішого ворога, ніж колишній "свій". Бо люди починають мстити за старі образи й приниження. Тому в історії з Мендель немає нічого дивного. Це не перший її виступ і не перший скандал", — зазначає Таран.

Політолог також вважає, що гучне інтерв'ю Такеру Карлсону могло бути спробою Мендель привернути увагу до себе та власних майбутніх проєктів. За його словами, колишня речниця президента вийшла саме на ту аудиторію, яка критично ставиться до України.

"Вона пішла на цільову аудиторію, яка не любить Україну і потенційно може стати аудиторією її майбутньої книжки. Тому тут є і питання піару, і питання особистої гри", — говорить Таран.

Водночас він не виключає, що після таких заяв Мендель може остаточно втратити можливість повернення в український публічний простір. Політолог навіть припускає, що її подальша кар'єра може бути пов'язана з російським інформаційним середовищем.

На думку Тарана, нинішній скандал — лише частина ширшого процесу. Він звертає увагу, що останнім часом дедалі більше людей із колишнього оточення влади або фігурантів команди президента опиняються в епіцентрі скандалів, кримінальних історій чи публічних конфліктів.

"Це вже ефект доміно. Ми бачимо історії з Єрмаком, згадуємо інших "ефективних менеджерів", які або зникли, або мають проблеми з правоохоронцями. Система починає сипатися", — вважає політолог.

Таран переконаний, що вихід із ситуації для влади все ще існує, але часу залишається дедалі менше. На його думку, президенту варто було б розширювати систему управління державою та залучати до неї ширше коло політичних сил і професійних управлінців.

"Зеленський сильний на міжнародному напрямку, але всередині країни потрібно делегувати більше повноважень і створювати ширшу модель управління. Інакше криза буде лише поглиблюватися", — вважає Таран.

Втім, інші експерти звертають увагу не лише на внутрішньополітичний аспект скандалу, а й на його можливі міжнародні наслідки — особливо з огляду на аудиторію, для якої прозвучали заяви Мендель.

Скандал на Захід: як інтерв'ю Мендель стало подарунком для пропаганди РФ

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що скандальне інтерв'ю Мендель Карлсону може мати негативні наслідки насамперед для міжнародного іміджу України. За його словами, проблема полягає не лише у самих заявах колишньої речниці президента, а й у тому, як ці слова тепер використовуватимуть противники України на Заході та російська пропаганда.

"Наслідки це матиме дуже негативні для країни, тому що очевидно, що це розтягнуть на цитати. І це зроблять ті, хто проти нас працює і в Сполучених Штатах, і в окремих європейських країнах. І, очевидно, російська пропаганда це буде максимально розганяти", — каже Фокусу Рейтерович.

Політолог звертає увагу, що Мендель уже давно працювала саме на західну аудиторію. За його словами, це було помітно навіть по її соцмережах, де більшість дописів останнім часом були англомовними та містили дедалі більше критики української влади.

На думку Рейтеровича, до інтерв'ю Карлсону Мендель могла потрапити не випадково. Політолог припускає, що її могли використати в інформаційній грі проти України, навіть без прямої співпраці з російською стороною.

"Я думаю, що до Карлсона вона потрапила тому, що її просто використали росіяни. І навіть не обов'язково її хтось вербував напряму. Для цього достатньо було просто зіграти на її амбіціях, домовитися з Карлсоном і запропонувати їй цей майданчик. А для неї це вихід "у космос", світова впізнаваність. Вона дуже марнославна людина, і мені здається, що її просто на цьому дуже легко розвели", — каже він.

За словами політолога, Мендель чудово зрозуміла, що максимальний резонанс можуть дати лише максимально скандальні заяви.

"Вона зрозуміла, що в топі буде лише тоді, коли говоритиме якісь "смажені" речі — десь домислюватиме, десь вигадуватиме, десь прикручуватиме щось туди, куди не треба. І фактично дев'яносто хвилин вона займалася тим, що озвучувала цю дичину для аудиторії Карлсона", — говорить Рейтерович.

Водночас експерт наголошує, що нинішній скандал навряд чи матиме довготривалий ефект усередині України, хоча певний час тема залишатиметься однією з головних у медіапросторі.

Рейтерович також звертає увагу, що Мендель почала публічно критикувати владу не зараз — подібні заяви вона робить уже близько півтора року, просто раніше це не викликало такого резонансу.

"Можливо, були якісь внутрішні образи чи невиконані домовленості. Можливо, вона зрозуміла, що не має жодних перспектив і треба якось знову заявити про себе. І вона просто застрибнула в цю історію — і її понесло", — вважає він.

На думку експерта, не виключено, що після резонансного інтерв'ю Мендель ще з'явиться на інших американських майданчиках із подібними заявами, намагаючись утримати увагу до себе.

Нагадаємо, у лютому 2026 року Мендель натякнула Зеленському, що він залишиться сам-один в Україні.

У січні Мендель звинуватила колишнього главу ОП Андрія Єрмака у магічних ритуалах.