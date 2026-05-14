"Песок с кладбища" и астрологи Ермака: самые пугающие тайны Банковой

Астролог Вероника советовала Ермаку, кого ставить премьером, а кого — генпрокурором. Это не шутка, а данные с судебного заседания. Оказалось, что украинская политическая элита разных эпох — от Щербицкого до Зеленского — охотно обращались к гадалкам, колдунам и шаманам. Кому-то это помогло, а кто-то потерял власть и страну. Фокус разбирался, почему политики ищут ответы у эзотериков и как "магия" годами сопровождала украинскую власть.

Бывший глава ОП Андрей Ермак советовался по поводу назначений на государственные должности с гадалкой, которая записана у него в контактах как "Вероника Фэншуй Офис". Об этом стало известно во время судебного заседания по избранию меры пресечения Ермаку как фигуранту дела о легализации 460 млн грн во время строительства элитного коттеджного городка "Династия" в Козине на Киевщине.

Слухи о том, что Ермак доверяет астрологам, нумерологам и прочим эзотерикам, ходили давно — об этом ранее рассказывала и экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель. По её словам, ещё в 2020 году один из министров рассказывал ей о "магических практиках" главы ОП, а позже источники утверждали, что к Ермаку якобы приезжали маги из Израиля, Грузии и Латинской Америки. Впрочем, если посмотреть на украинскую политику последних десятилетий, окажется, что вера в "потусторонних советников" была характерна для многих представителей власти. Правда, от скандалов и политических провалов это помогало не всегда.

Во время заседания 12 мая прокурор САП Валентина Гребенюк заявила, что Ермак отправлял контакту "Вероника Фэн Шуй Офис" даты рождения кандидатов на высокие государственные должности и советовался по поводу кадровых назначений. Речь, в частности, шла о министре здравоохранения, заместителе главы ОП Олеге Татарове, руководителе Госуправделами Игоре Лысом, а также о возможном назначении Ирины Венедиктовой генпрокурором. По версии обвинения, с астрологом обсуждалась даже кандидатура премьер-министра.

По данным прокуроров, речь идёт о Веронике Аникиевич — киевлянке родом из Херсонской области, которая называет себя консультантом по астрологии и ведёт Telegram-канал "Лунные часы". В соцсетях она публично поддерживает Ермака, а в контактах некоторых пользователей записана как "гадалка Ермака".

Сам Ермак в суде заявил, что знает "нескольких Вероник", отрицал обращения к гадалкам, однако прямо не ответил на вопрос об астрологах.

Партийная элита лечилась и советовалась у знахаря и мольфара

Скажем так, украинская правящая элита не раз пользовалась услугами разных гадалок, эзотериков, колдунов, экстрасенсов, астрологов, мольфаров, целителей и прочих служителей оккультизма. В далёкие 1980–1990-е годы немало украинских политиков наведывались в село Дивин на Житомирщине, пока там жил знахарь и целитель Пётр Утвенко, умерший в 2004 году. Согласно многочисленным рассказам и публикациям в СМИ, к нему действительно обращались за помощью высокопоставленные чиновники и политические деятели Украины. Он обследовал и лечил всех членов Политбюро ЦК КПУ и других чиновников, а бывали у него и председатели Верховной Рады, и генеральные прокуроры, и даже маршал авиации СССР Евгений Савицкий. По сути, у деда в гостях были все известные политики, начиная от Щербицкого и заканчивая Ющенко, включая их окружение.

Не менее посещаемым украинскими политиками был ныне покойный мольфар Михаил Нечай, который стал популярным в 1989 году после фестиваля "Червона Рута", когда его власти официально пригласили для "обеспечения хорошей погоды". Президент Виктор Ющенко любил бывать у мольфара, советовался с ним, тот даже перстень ему подарил.

Российский астролог на службе у украинских политиков

В девяностые общественное мнение в Украине формировали астрологи и экстрасенсы. К примеру, популярный в 90-х и 2000-х годах астролог Павел Глоба давал прогнозы по политической карьере Леониду Кравчуку. И это по его совету тот перенёс выборы в 1994 году на более ранний срок. Его уверяли, что он должен выиграть, но он проиграл Леониду Кучме. Позже Глоба предсказал победу Кучмы на выборах в 1999 году. В 2002 году Глоба прогнозировал уход Кучмы с политической арены, но ошибся: Кучму в 2005 году сменил Ющенко.

Правда, прямых доказательств того, что астролог консультировал Кучму и влиял на его решения, нет. Зато он параллельно и небезуспешно работал с другой политической персоной, которую стал поддерживать своими прогнозами, о чём он сам рассказывал.

Ещё в 1990 году, когда Юлия Тимошенко не была вице-премьером, астролог Глоба предсказывал, что в Украине будет править женщина — Берегиня. Он утверждал, что она станет премьером с чрезвычайными полномочиями, будет привлекательной блондинкой и очень умной. Позже Глоба называл предположительные имена — Анна, Юлия. После того как парламент отдал за кандидатуру Тимошенко рекордные 373 голоса, астролог подтвердил, что его предсказание сбылось. По его словам, правление Юлии Владимировны якобы будет хорошим: к началу 2007 года Украина выйдет из затяжного кризиса и станет державой, объединяющей Запад и Восток. И произойдёт это во многом благодаря усилиям Дамы и ещё двух человек, которые скоро появятся.

В преддверии президентских выборов 2010 года Глоба убеждал, что во втором туре победа будет за Тимошенко и что на украинском политическом Олимпе он видит только её ещё с 1990 года. Но ЮВТ проиграла, и этот проигрыш Януковичу астролог переложил на неудачную цифру её возраста — 49 лет — и на то, что Тимошенко "не соответствует своему светлому образу". Не помог светлый образ блондинки в белом, который сам астролог, по его словам, ей посоветовал (по слухам, за 100 тысяч долларов — в те годы немалые деньги).

Зато недавно возле Юлии Владимировны оказалась "главная ведьма Украины" Мария Тихая. Она пришла поддержать ЮВТ в Высшем антикоррупционном суде в её апелляции на решение о залоге и ограничениях по уголовному делу о коррупции. И то ли магия подействовала, то ли ещё какие-то силы, но ограничения были сняты, и Тимошенко даже вернули загранпаспорта.

Алтайские шаманы, предсказания и бессильная магия

Виктор Янукович всегда считался человеком набожным, так как регулярно посещал богослужения. Своим духовным наставником Янукович называл старца Зосиму — духовника Донецкой епархии. Говорят, это был человек, имевший на других очень сильное влияние, выходящее за понимание простого священства. Но при этом Виктор Фёдорович прибегал и к другим силам. Не раз летал лечиться на Алтай, где посещал шаманов и внимал их предсказаниям. Как утверждает его тогдашний соратник Тарас Чорновол, к колдунам заходил один Янукович, а выходил совсем другой.

"После таких встреч он говорил: "Мракобесие американского империализма, агрессивный блок НАТО, который хочет уничтожить Украину, враждует и хочет воевать против дружественного братского русского народа", — вспоминал Чорновол.

Также говорят, что он тайно обращался к астрологам и экстрасенсам, потому что очень боялся потерять власть после двух магических знаков: перед инаугурацией в феврале 2010 года перед ним закрылась дверь Рады, а в мае упал на голову погребальный венок в Парке славы. Но магия не помогла.

Астрологи работали на выборах Зеленского

Пётр Порошенко в свой президентский срок и накануне не был замечен в связях с представителями оккультной сферы. Хотя его первые шаги к президентству начались с плохого знака — на инаугурации рядом с ним упал в обморок солдатик из роты почётного караула. И за всё время его пребывания у власти его можно было часто увидеть в церквях, нежели у мольфаров или других колдунов.

А вот его преемник Владимир Зеленский, судя по рассказам эзотериков, тоже не игнорировал советы астрологов. Так, таролог Ольга утверждала, что перед выборами 2019 года к ней якобы обращались люди из команды будущего президента с предложением публично "предсказать" Украине процветание после прихода Зеленского к власти.

"Предложили, чтобы я нагадала, что приход Зе принесёт Украине процветание, а они это растиражируют. Но я отказалась, потому что знала, что этого не будет", — рассказывала таролог.

Но не стало секретом то, что дату его инаугурации с 19 на 20 мая перенесли на более благоприятный по мнению звёзд день. Вот даже астролог, нумеролог, гадалка по Таро Лилия Романова хвасталась в 2019 году на своей странице в соцсети, что ею не только была предсказана дата получения безвизового режима, но она участвовала в определении даты инаугурации Зеленского.

Как позже рассказывал астролог Влад Росс, если бы инаугурация состоялась 19 мая, то Зеленский был бы свергнут и до конца своего срока мог не досидеть. Правда, еще астролог уверял, что в этот день будет соединение Урана с Венерой, связанное с миром, и дал прогноз, что при правлении Зеленского кровавая война на Донбассе закончится.

Кстати, был на его инаугурации и знак — удостоверение президента, которое вручили Зеленскому, упало с бархатной подушки на пол. Тогда астрологи и экстрасенсы трактовали это как намёк на то, что он может покинуть пост президента не по собственной воле.

Почему украинские политики советуются с оккультистами

Главная ведьма Украины Мария Тихая недавно в одном из своих интервью рассказала, что к ней часто обращаются политики и чиновники. Один очень известный политик предлагал ей огромную сумму за рекламные услуги — раскачку своей персоны под выборы. А чиновники просили обратиться к дьяволу, чтобы их не посадили в тюрьму СБУ. То есть получается, что в стране даже чиновники не верят в торжество законов и справедливость, если идут к самопровозглашённым ведьмам, астрологам, гадалкам.

Складывается впечатление, что среди политиков ничего не меняется, если они пытаются найти ответы на вопросы у разных сомнительных "советников". По словам политолога Руслана Бортника, некоторые наши бывшие чиновники ездили к колдунам — это было их хобби. Когда не хватает информации для важных решений, люди из элиты — с особым складом ума, странными религиозными взглядами или гуманитарным образованием — начинают искать помощи у потусторонних сил. Обращаются к гадалкам, магам, колдунам. Такой "болезнью" страдает часть элиты не только в Украине, но и во всём мире.

"При всех украинских властях я не раз сталкивался с подобными персонажами, которые предлагают свои услуги людям, принимающим решения. Политики хотят получить простой и однозначный ответ, а разные колдуны, астрологи и экстрасенсы как раз его и дают — даже не разбираясь в сути вопроса.

Если подходить ответственно, советниками должны быть бывшие премьер-министры, президенты, эксперты, юристы или представители профильных компаний. Но профессионалы редко дают категоричные ответы — они объясняют риски и предлагают варианты. А вот с эзотериками работать проще: они говорят уверенно и всегда знают "как правильно", — отмечает политолог в комментарии Фокусу.

По его мнению, пока история с Вероникой выглядит скорее как её своеобразная реклама, поскольку неясно, будут ли правоохранители вообще рассматривать вопрос о возможном незаконном влиянии на принятие решений должностными лицами (а это статья Уголовного кодекса). При этом часть прогнозов, которые она якобы давала, действительно впоследствии сбывалась.

"Я не знаю, насколько она хороший астролог. Возможно, это просто хороший политический аналитик и психолог, который скрывается за образом эзотерика. Не знаю, каким именно способом она формирует свои рекомендации, но вся эта история в первую очередь дискредитирует самого Ермака. Юридической ответственности здесь для него нет — такой статьи в Уголовном кодексе не существует. Но политически это дополняет уже существующий образ — рассказы о магических ритуалах, слухи из его окружения, история с песком с кладбища из "Династии". Всё это складывается в линию, которая будет работать против него", — считает Бортник.

Единственное, что теоретически может повлечь ответственность, — это возможное разглашение государственной тайны, отмечает политолог. По его словам, речь может идти о ситуации, если чиновник передавал постороннему лицу информацию с грифом секретности или демонстрировал закрытые документы и решения. Пока в суде подобных доказательств не представили.

Напомним, Андрей Ермак назвал подозрение НАБУ и САП по "делу династии" необоснованным и политически мотивированным. Бывший глава ОП заявил, что не влиял на кадровые решения и не нарушал закон во время работы в Офисе президента.