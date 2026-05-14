Бодікамери й електронні повістки: ТЦК хочуть перетворити на сервісні центри

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15236, який передбачає реформу територіальних центрів комплектування та переведення мобілізаційних процедур у цифровий формат. Документ пропонує обов’язкову відеофіксацію всіх взаємодій із працівниками ТЦК та електронне вручення повісток.

Про це пише видання “Судово-юридична газета”.

Законопроєкт "Про реформу територіальних центрів комплектування та сервісну модель мобілізації" передбачає, що більшість контактів між військовозобов’язаними та ТЦК відбуватимуться через електронний кабінет. Також громадяни зможуть отримувати інформацію про придатність до служби, відстрочку або перебування у резерві онлайн.

Окремо документ пропонує запровадити відеофіксацію всіх взаємодій із працівниками ТЦК. Це має створити доказову базу у випадках можливих зловживань або перевищення повноважень. Крім того, законопроєкт передбачає створення окремого механізму розгляду скарг на дії посадовців ТЦК та посилення їхньої відповідальності за порушення під час мобілізаційних заходів.

Відео дня

Автори реформи також пропонують змінити функції ТЦК. Працівники центрів мають консультувати громадян щодо прав та обов’язків, допомагати з оформленням документів і пояснювати причини ухвалення рішень щодо призову. Функції обліку, адміністрування та ухвалення мобілізаційних рішень планують розділити, щоб зменшити концентрацію повноважень і ризики корупції.

У матеріалі зазначається, що електронні повістки та цифровий облік мають зробити неможливими масові "рейди", оскільки “кожна дія системи стає цифровим слідом, який важко підробити чи приховати”. Водночас ефективність реформи залежатиме від реалізації підзаконних актів урядом та фінансування систем відеофіксації й механізму оскарження.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про створення Єдиного реєстру мобілізаційних потреб. У ньому пропонують публічно відображати черговість мобілізації, критерії призову та обмеження для військовозобов’язаних.

Також у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15237 “Про справедливе бронювання та участь в обороні”. Документ передбачає нові правила бронювання від мобілізації — відстрочку пропонують надавати лише тим, хто бере участь в обороні держави через роботу на критичній інфраструктурі, службу в резерві або цільову підтримку армії.