Черга на призов: в Україні хочуть створити відкритий список мобілізації

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про створення Єдиного реєстру мобілізаційних потреб. У ньому хочуть відображати, кого і в якій черговості можуть мобілізувати, а також вимоги та обмеження щодо призову.

Про це пише видання "Судово-юридична газета".

Законопроєкт має назву "Про прозору систему призову та мобілізаційної черговості". Його метою автори називають підвищення довіри до держави, зменшення корупційних ризиків і підтримку боєздатності сил оборони.

Документ пропонує зробити прозорість системи призову одним із головних принципів мобілізаційної підготовки. Також передбачено створення Єдиного реєстру мобілізаційних потреб, який наповнюватимуть ЗСУ та інші військові формування за порядком, визначеним президентом.

У реєстрі планують вказувати черговість мобілізації, вимоги до громадян за віком, станом здоров’я та спеціальністю, а також обмеження щодо призову. Громадяни, згідно із законопроєктом, матимуть право на безоплатний доступ до цієї інформації.

Також у документі зазначено, що мобілізація має проводитися за визначеною черговістю на основі віку, стану здоров’я та військової спеціальності. Кабінет міністрів після можливого ухвалення закону матиме три місяці, щоб привести нормативні акти у відповідність до нових правил.

У пояснювальній записці йдеться, що потреба в законі виникла через необхідність врегулювати питання прозорості мобілізаційних процесів під час тривалої війни. Автор документа також стверджує, що реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових витрат з держбюджету.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №15237 "Про справедливе бронювання та участь у обороні". Документ пропонує змінити правила бронювання від мобілізації та дозволяти відстрочку лише за умови участі в обороні держави — через роботу на критичній інфраструктурі, службу в резерві або цільові внески на потреби армії.

Також законопроєкт передбачає створення державного Реєстру заброньованих осіб та регулярну перевірку статусу тих, хто отримав бронювання. У разі ухвалення закону Кабмін матиме три місяці для підготовки нових правил і запуску системи.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомили про підготовку масштабної реформи ТЦК та системи мобілізації в Україні. У Міністерстві оборони розглядають створення нових "Офісів резерву+", які мають замінити нинішні центри комплектування.

Також у межах реформи планують розділити мобілізаційні та соціальні функції. Окремі структури можуть відповідати за рекрутинг і військовий облік, а інші — за виплати військовим, допомогу родинам та оформлення документів. У владі заявляють, що зміни мають зробити систему мобілізації більш зрозумілою та зменшити суспільну напругу навколо роботи ТЦК.

