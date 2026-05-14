Очередь на призыв: в Украине хотят создать открытый список мобилизации

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о создании Единого реестра мобилизационных потребностей. В нем хотят отображать, кого и в какой очередности могут мобилизовать, а также требования и ограничения по призыву.

Об этом пишет издание "Судебно-юридическая газета".

Законопроект называется "О прозрачной системе призыва и мобилизационной очередности". Его целью авторы называют повышение доверия к государству, уменьшение коррупционных рисков и поддержку боеспособности сил обороны.

Документ предлагает сделать прозрачность системы призыва одним из главных принципов мобилизационной подготовки. Также предусмотрено создание Единого реестра мобилизационных потребностей, который будут наполнять ВСУ и другие военные формирования в порядке, определенном президентом.

В реестре планируют указывать очередность мобилизации, требования к гражданам по возрасту, состоянию здоровья и специальности, а также ограничения по призыву. Граждане, согласно законопроекту, будут иметь право на бесплатный доступ к этой информации.

Также в документе указано, что мобилизация должна проводиться по определенной очередности на основе возраста, состояния здоровья и военной специальности. Кабинет министров после возможного принятия закона будет иметь три месяца, чтобы привести нормативные акты в соответствие с новыми правилами.

В пояснительной записке говорится, что потребность в законе возникла из-за необходимости урегулировать вопрос прозрачности мобилизационных процессов во время длительной войны. Автор документа также утверждает, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из госбюджета.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15237 "О справедливом бронировании и участии в обороне". Документ предлагает изменить правила бронирования от мобилизации и позволять отсрочку только при условии участия в обороне государства — через работу на критической инфраструктуре, службу в резерве или целевые взносы на нужды армии.

Также законопроект предусматривает создание государственного Реестра забронированных лиц и регулярную проверку статуса тех, кто получил бронирование. В случае принятия закона у Кабмина будет три месяца для подготовки новых правил и запуска системы.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о подготовке масштабной реформы ТЦК и системы мобилизации в Украине. В Министерстве обороны рассматривают создание новых "Офисов резерва+", которые должны заменить нынешние центры комплектования.

Также в рамках реформы планируют разделить мобилизационные и социальные функции. Отдельные структуры могут отвечать за рекрутинг и воинский учет, а другие — за выплаты военным, помощь семьям и оформление документов. Во власти заявляют, что изменения должны сделать систему мобилизации более понятной и уменьшить общественное напряжение вокруг работы ТЦК.

