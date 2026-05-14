Бодикамеры и электронные повестки: ТЦК хотят превратить в сервисные центры

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15236, который предусматривает реформу территориальных центров комплектования и перевод мобилизационных процедур в цифровой формат. Документ предлагает обязательную видеофиксацию всех взаимодействий с работниками ТЦК и электронное вручение повесток.

Об этом пишет издание "Судебно-юридическая газета".

Законопроект "О реформе территориальных центров комплектования и сервисной модели мобилизации" предусматривает, что большинство контактов между военнообязанными и ТЦК будут происходить через электронный кабинет. Также граждане смогут получать информацию о пригодности к службе, отсрочке или пребывании в резерве онлайн.

Отдельно документ предлагает ввести видеофиксацию всех взаимодействий с работниками ТЦК. Это должно создать доказательную базу в случаях возможных злоупотреблений или превышения полномочий. Кроме того, законопроект предусматривает создание отдельного механизма рассмотрения жалоб на действия должностных лиц ТЦК и усиление их ответственности за нарушения во время мобилизационных мероприятий.

Авторы реформы также предлагают изменить функции ТЦК. Работники центров должны консультировать граждан о правах и обязанностях, помогать с оформлением документов и объяснять причины принятия решений о призыве. Функции учета, администрирования и принятия мобилизационных решений планируют разделить, чтобы уменьшить концентрацию полномочий и риски коррупции.

В материале отмечается, что электронные повестки и цифровой учет должны сделать невозможными массовые "рейды", поскольку "каждое действие системы становится цифровым следом, который трудно подделать или скрыть". В то же время эффективность реформы будет зависеть от реализации подзаконных актов правительством и финансирования систем видеофиксации и механизма обжалования.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о создании Единого реестра мобилизационных потребностей. В нем предлагают публично отображать очередность мобилизации, критерии призыва и ограничения для военнообязанных.

Также в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15237 "О справедливом бронировании и участии в обороне". Документ предусматривает новые правила бронирования от мобилизации — отсрочку предлагают предоставлять только тем, кто участвует в обороне государства через работу на критической инфраструктуре, службу в резерве или целевую поддержку армии.