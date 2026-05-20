Украинцев предупреждают о штрафах размером в десятки тысяч гривен. Фокус выяснил, за какие нарушения придется заплатить больше всего и когда долг закрывает путь за границу.

Украинцы привыкли к штрафам за нарушение правил дорожного движения. Однако есть гораздо больше причин взыскания средств. В частности штрафы касаются воинского учета, кассовой дисциплины, трудовых отношений и языкового законодательства. Более того, в Украине готовят новые штрафы для водителей и любителей магии, а также хотят увеличить размер взыскания за русскоязычный контент.

Штрафы ПДД — за что могут наказать водителей в 2026 году

Строже всего будут наказывать владельцев автомобилей за управление в состоянии опьянения, езду без водительского удостоверения и повторные нарушения после его лишения. В таких случаях суммы штрафов составляют от 17 000 до 51 000 грн, а водитель рискует остаться без прав на несколько лет.

В 2026 году водителям могут выписать штраф размером 51 000 грн

Согласно статьям КУоАП, основные штрафы для водителей в 2026 году следующие:

отсутствие страховки — 850 грн. Если водитель без полиса станет виновником ДТП, убытки пострадавшим придется компенсировать самостоятельно;

превышение скорости на 20-50 км/ч — 340 грн;

превышение скорости свыше 50 км/ч — 1 700 грн;

создание аварийной ситуации из-за превышения скорости — еще 1 445 грн и возможно лишение прав на 6-12 месяцев;

непристегнутый ремень или разговор по телефону без гарнитуры — 510 грн;

проезд на красный свет — 510 грн;

езда по полосе общественного транспорта — 680 грн;

отсутствие детского автокресла — 510 грн, повторно в течение года — 850 грн;

забыли водительское удостоверение дома — 425 грн;

управление без действующих прав — 3 400 грн;

управление после лишения прав — 20 400 грн, повторно — 40 800 грн;

управление в состоянии опьянения — 17 000 грн и лишение прав на год;

повторное управление в нетрезвом состоянии в течение года — до 34 000 грн и лишение прав на три года;

третье нарушение за управление в состоянии опьянения — до 51 000 грн с возможной конфискацией авто;

использование резины не по сезону — 340-680 грн;

нарушение правил парковки — от 340 грн;

парковка на местах для людей с инвалидностью — до 5 100 грн.

Отдельно в Украине готовят наказание за дрифт, чрезмерно громкий выхлоп и опасное вождение в состоянии опьянения. Потенциально такие нарушения могут стоить водителям от 17 000 до 51 000 грн.

Штрафы за нарушение воинского учета: суммы и правила погашения

Во время всеобщей мобилизации в Украине военнообязанные должны состоять на воинском учете и выполнять требования ТЦК. Если эти правила нарушить, человеку может грозить штраф, а в случае неуплаты — принудительное взыскание и блокировка счетов.

Штрафы за нарушение воинского учета составляют от 17 000 до 25 500 грн

Штраф от ТЦК обычно накладывают за:

нарушение правил воинского учета;

непредставление или несвоевременное обновление персональных и учетных данных;

игнорирование законного требования явиться в ТЦК;

непрохождение или отказ от прохождения ВЛК;

невыполнение распоряжений или требований должностных лиц ТЦК.

Размер взыскания зависит от вида нарушения и статуса лица. Для граждан штраф за нарушение законодательства в сфере обороны и мобилизации составляет от 17 000 до 25 500 грн, для должностных лиц — от 34 000 до 59 500 грн.

После получения постановления о штрафе или с момента, когда оно официально считается врученным, у человека есть 15 дней на добровольную уплату. Если этого не сделать, постановление передают в Государственную исполнительную службу. Тогда сумма штрафа удваивается, открывается исполнительное производство, а к долгу добавляются исполнительный сбор и расходы производства. Именно на этом этапе человеку могут заблокировать банковские счета.

Какие штрафы предусмотрены для бизнеса

В 2026 году дороже всего для предпринимателей обходятся не случайные ошибки в отчетности, а регулярные или грубые нарушения, в частности продажа без фискального чека, неоформленные работники, проблемы с военным учетом, а также повторные жалобы относительно прав потребителей или языка обслуживания.

Фокус составил перечень основных нарушений, за которые бизнесу могут грозить штрафы.

Бизнесу могут грозить штрафы в размере более 80 тыс. грн

Штрафы за срыв сирени и первоцветов — какие суммы в 2026 году

Не все украинцы знают, что ломать ветки кустов в парках, скверах или на придомовых территориях считается нарушением правил благоустройства. За это предусмотрена административная ответственность по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В Украине предусмотрен штраф за срыв сирени

За самовольную ломку веток кустов в общественных местах предусмотрен штраф от 340 до 1360 грн.

Отдельно наказывают за сбор, продажу и покупку первоцветов, занесенных в Красную книгу Украины. За редкие цветы штрафуют от 1700 грн до 3 655 грн.

Штрафы за использование русского языка

В Украине не предусмотрен штраф за само использование русского языка в частном общении. Ответственность наступает тогда, когда бизнес, должностное лицо или учреждение нарушает требования закона о применении государственного языка в публичной сфере. В частности, при обслуживании клиентов в ресторанах, кафе, магазинах и т.д., ведь украинский должен быть языком сервиса по умолчанию, а перейти на другой язык, согласно ст. 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", можно по просьбе клиента и по согласованию сторон.

За несоблюдение языкового законодательства предусмотрено предупреждение или штраф от 3 400 до 5 500 грн, а за повторное нарушение в течение года — от 8 500 до 11 900 грн.

В Украине сумма штрафа за использование русского языка может вырасти почти до 120 тыс. грн

При этом сумма взыскания может увеличиться. Языковой омбудсмен Елена Ивановская предложила внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, в частности повысить штрафы в десять раз. Она подчеркнула, что речь идет только о случаях, когда нарушитель не изменил своего поведения после двух предупреждений.

Если Верховная Рада поддержит инициативу Ивановской, максимальный штраф может достичь 119 тыс. грн.

В Украине хотят штрафовать за магию

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает административную ответственность за предоставление платных услуг по гаданию, экстрасенсорике, магии, эзотерике и оккультизму.

Под запрет также будет попадать реклама, популяризация и распространение информации о деятельности гадалок, магов или экстрасенсов.

Инициатором законопроекта стал народный депутат от фракции "Слуга Народа" Георгий Мазурашу, который недавно возглавил межфракционное депутатское объединение "Поиск Царства Божьего и правды его".

Сейчас документ поступил в парламент и передан на рассмотрение руководству.

Выпустят ли за границу с непогашенным штрафом

Наличие неоплаченного штрафа само по себе не означает автоматического запрета на выезд из Украины. Согласно закону "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины", проблемы на границе могут возникнуть тогда, когда штраф превратился в долг, по нему открыто исполнительное производство, а исполнитель добился временного ограничения должника в праве выезда за границу.

Запрет также касается злостных неплательщиков алиментов. Таких должников ограничивают в отдельных правах, в том числе и в возможности выезжать за пределы Украины.

Риск невыезда за границу возникает и из-за долгов перед государством. Речь идет о неуплаченных налогах, штрафах за ПДД или других обязательных платежах, которые приводят к открытию производства и дальнейшего запрета выезда.

Ранее Фокус писал, что в Украине хотят усилить ответственность за незаконное пересечение границы.