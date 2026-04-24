В Украине военнообязанным, которые не платят штраф от ТЦК, уже блокируют банковские счета. В случае игнорирования сумма может удвоиться. Юристы объяснили в комментарии Фокусу, когда именно украинцы могут потерять деньги и можно ли обжаловать штраф от ТЦК.

Военнообязанным мужчинам, которые не выполняют требования по мобилизации, могут блокировать банковские счета. По словам народного депутата Максима Бужанского, только в 2025 году Министерство юстиции заблокировало 30 тысяч счетов таких граждан.

Он также сообщил, что, по данным Минобороны, на начало прошлого года украинцам прислали 1 млн 150 тыс. повесток. Добровольно в ТЦК пришли 100 тыс. человек, и примерно половина из них впоследствии пошла служить в армию. После этого, по словам Бужанского, Минобороны направило 130 тысяч штрафов. Именно неуплата таких штрафов может привести к исполнительному производству и блокированию счетов. Подробнее о последствиях уклонения от мобилизации и штрафах от ТЦК — в материале.

Відео дня

За что могут выписать штраф от ТЦК?

"Штраф от ТЦК могут наложить за нарушение правил воинского учета или законодательства об обороне и мобилизации. В соответствии со статьями 210 и 210-1 КУоАП штраф налагается за:

нарушение правил пребывания на воинском учете;

непредставление / несвоевременное обновление персональных и учетных данных;

игнорирование законного требования явиться в ТЦК;

не прохождение или отказ от прохождения ВВК;

невыполнение распоряжений или требований должностных лиц ТЦК, предоставленных в пределах их полномочий.

Штраф может быть применен только при условии установления факта нарушения и надлежащего документального оформления материалов уполномоченным должностным лицом ТЦК", — рассказал военный юрист ЮК "Приходько и партнеры" Артем Бродюк в комментарии Фокусу.

Штраф от ТЦК можно получить за нарушение воинского учета Фото: скриншот Youtube

Какой размер штрафа от ТЦК в 2026 году?

"Размер административных взысканий зависит от вида нарушения и статуса лица, в частности за нарушение законодательства в сфере обороны и мобилизации для граждан колеблется от 17 000 до 25 500 гривен, а для должностных — от 34 000 до 59 500 гривен", — сообщил Артем Бродюк.

В случае, если не оплатить штраф от ТЦК добровольно, в исполнительную службу передается постановление о принудительном исполнении. Тогда размер взыскания удваивается, а также дополнительно придется уплатить исполнительный сбор и расходы исполнительного производства

"В случае неуплаты штраф удваивается и открывается исполнительное производство, для принудительного взыскания штрафа за совершенное правонарушение", — добавила адвокат Юлия Антонюк в комментарии Фокусу.

Когда могут заблокировать банковские счета из-за штрафа от ТЦК?

"Блокировка счетов из-за штрафа от ТЦК происходит не сразу. Сначала территориальный центр комплектования и социальной поддержки должен вынести постановление об административном правонарушении, например, за необновление учетных данных.

Важно

"Реформировать можно только нечеловеческое отношение": Буданов рассказал о проблемах мобилизации

После получения постановления о штрафе от ТЦК или с момента, когда оно официально считается врученным, у человека есть 15 дней на добровольную уплату. Если не оплатить штраф, он переходит в статус принудительного исполнения.

Далее уже запускается механизм принудительного взыскания. Материалы передаются в Государственную исполнительную службу, открывается исполнительное производство, а исполнитель накладывает арест на средства в банках. Именно на этом этапе человек может столкнуться с блокировкой счетов.

За неуплату штрафа от ТЦК могут заблокировать банковские счета Фото: Из открытых источников

После открытия производства исполнитель направляет запросы в банки через Автоматизированную систему исполнительного производства. Банки, в свою очередь, обязаны заблокировать сумму долга на счетах в течение нескольких часов", — объяснила адвокат, управляющая Адвокатским бюро "Анны Даниэль" Анна Даниэль.

Можно ли получить несколько штрафов от ТЦК?

"Нет. В соответствии со статьей 61 Конституции Украины, за одно и то же правонарушение человека не могут дважды привлечь к ответственности. На практике так штрафуют, и не один раз.

Но есть нюанс: "новое нарушение" возникает, если лицо снова не явилось по вызову и не выполнило обязанность. Это уже другое правонарушение, и штраф возможен повторно", — рассказала адвокат Юлия Антонюк.

Что делать, если в "Резерв+" появился статус "в розыске ТЦК" после уплаты штрафа?

"Распространенная ситуация: штраф уплачен, но статус "розыск" возвращается. Чаще всего это возникает из-за не обновленных данных, технического сбоя, человеческого фактора.

В таком случае нужно:

Подать письменное заявление в ТЦК. Зафиксировать обращение. Если человек получит отказ, нужно обратиться в суд.

Значительную часть штрафов ТЦК в 2026 году можно успешно обжаловать при условии правильной правовой позиции", — поделилась адвокат Юлия Антонюк.

Как обжаловать штраф от ТЦК по закону: два варианта

"Решение по штрафу от ТЦК можно обжаловать. Для начала нужно иметь копии постановления о привлечении к административной ответственности. Без этого документа подать жалобу или иск невозможно. Если постановление не вручили лично, адвокат может получить его, направив запрос в ТЦК.

В суде можно обжаловать штраф от ТЦК Фото: Pexels

Чтобы доказать неправомерность штрафа, необходимо собрать доказательства, которые подтверждают отсутствие состава правонарушения или наличие уважительных причин. Это могут быть:

медицинские справки;

листки нетрудоспособности;

документы о пребывании в командировке или за границей;

подтверждение невозможности явиться в ТЦК по независящим от лица причинам;

доказательства нарушения процедуры со стороны должностных лиц ТЦК.

Законодательство предусматривает два пути обжалования штрафа:

Первый — административный порядок, когда жалоба подается в вышестоящий орган или руководителю ТЦК, который вынес постановление. Срок подачи составляет 10 календарных дней с момента получения постановления.

Важно

Омбудсман рассказал, в каких регионах больше всего нарушений со стороны ТЦК: в Одессе пытались игнорировать

Второй путь — судебный порядок. В таком случае административный иск подается в районный суд по месту жительства лица или по месту вынесения постановления. Иск также нужно подать в десятидневный срок, он должен соответствовать требованиям Кодекса административного судопроизводства Украины. Обязательно нужно оплатить судебный сбор.

При рассмотрении дела суд оценивает наличие фактического состава административного правонарушения, законность действий ТЦК, соблюдение процедуры составления материалов, сроки привлечения к ответственности и соответствие постановления требованиям закона.

По результатам рассмотрения суд может полностью отменить постановление или оставить его в силе. Если штраф не был уплачен и не обжалован в установленный срок, постановление вступает в законную силу. В дальнейшем его передают в органы исполнительной службы для принудительного взыскания", — пояснил Артем Бродюк.

Во время рассмотрения дела исполнение постановления о штрафе приостанавливается, поэтому до принятия судебного решения банковские счета не должны блокировать

Ранее Фокус писал, что некоторые граждане имеют право на бронирование от мобилизации в Украине. Однако, по словам юристки, это не освобождает их от обязанности проходить военно-врачебную комиссию.