Заблокированы тысячи банковских счетов: нардеп озвучил масштабы финансовых ограничений для "уклонистов"

Многие банковские карточки мужчин, которые уклоняются от мобилизации, были заблокированы только в прошлом году. Такой ответ на свое обращение получил нардеп от Минюста.

В 2025 году Министерство юстиции заблокировало "уклонистам" 30 тысяч счетов. Об этом на канале UkrLife.TV рассказал представитель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максим Бужанский.

В то же время по состоянию на начало прошлого года Минобороны ответило народному избраннику, что ведомство направило гражданам 1 млн 150 тыс повесток. В украинские ТЦК добровольно пришло 100 тыс человек, половина из которых пошла в армию.

После этого, отметил он, оборонное ведомство отправило 130 тысяч штрафов, а еще 600 тыс человек были объявлены в розыск.

Напомним, нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко отмечал, что в ВР образовалась "группа по защите уклонистов и СЗЧ" из депутатов, которые спекулируют на темах демобилизации и сроков службы. Также он рассказывал, что в парламенте изучают возможность ареста банковских счетов военнообязанных, которые находятся в розыске в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки и арест их имущества.

