Заблоковані тисячі банківських рахунків: нардеп озвучив масштаби фінансових обмежень для "ухилянтів"

Багато банківських карток чоловіків, які ухиляються від мобілізації, були заблоковані лише минулого року. Таку відповідь на своє звернення отримав нардеп від Мін'юсту.

У 2025 році Міністерство юстиції заблокувало "ухилянтам" 30 тисяч рахунків. Про це на каналі UkrLife.TV розповів представник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський.

Водночас станом на початок минулого року Міноборони відповіло народному обранцю, що відомство надіслало громадянам 1 млн 150 тис повісток. До українських ТЦК, добровільно прийшло 100 тис осіб, половина з яких пішла до армії.

Після цього, відзначив він, оборонне відомство відправило 130 тисяч штрафів, а ще 600 тис осіб було оголошено в розшук.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з нацбезпеки і оборони Руслан Горбенко зазначав, що у ВР утворилася "група по захисту ухилянтів та СЗЧ" із депутатів, які спекулюють на темах демобілізації та термінів служби. Також він розповідав, що у парламенті вивчають можливість арешту банківських рахунків військовозобовʼязаних, які перебувають у розшуку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки та арешт їхнього майна.

Фокус писав про те, що депутат фракції "Слуга народу" Федір Веніславський заявив, що зміни до мобілізаційного процесу, над якими працює Міноборони, будуть спрямовані на те, щоб зробити його більш справедливим.