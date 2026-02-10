Питання суверенітету: у Раді обговорюють арешт рахунків для ухилянтів

У парламенті вивчають пропозиції арешту банківських рахунків тих військовозобовʼязаних, котрі перебувають у розшуку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Також розглядаються більш радикальні ідеї, зокрема — арешт майна ухилянтів.

Про це в інтервʼю "Телеграфу" розповів нардеп від "Слуги народу", член парламентського комітету з нацбезпеки і оборони Руслан Горбенко.

Він зазначив, що у ВР утворилася "група по захисту ухилянтів та СЗЧ" із депутатів, які спекулюють на темах демобілізації та термінів служби. Але від них не чути пропозицій щодо підвищення обороноздатності країни.

Горбенко висловив думку про те, що потрібно для того, щоб довести до другого читання законопроєкт 13260, який в повному обсязі повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: треба, щоб Головком з начальником Генштабу ЗСУ приходили в Раду.

"Для наших військових це дуже важлива тема. Коли чуєш командирів (навіть не бригад чи корпусів, а взводів, рот), що хтось там пішов в СЗЧ і з дивану телефонує та іншим каже: "Та що ви там паритесь, дома краще", то це дуже демотивує наших хлопців, які далі служать і захищають країну. Тому я думаю, що тут спрацює тільки політична воля, починаючи з Верховного Головкома", — наголосив нардеп.

Щодо двох мільйонів людей, які перебувають у розшуку ТЦК, то Горбенко пропонує працювати з ними за прикладом порушення правил дорожнього руху: якщо не сплатити штраф, то заарештовуються банківські рахунки. Але є пропозиції, щоб також заарештовувалось і майно ухилянтів.

"Чому майно? Ну, умовно, хлопець якимось чином опинився за кордоном, а у нього все заарештували. І казати, що йому вкрай необхідні ці українські картки, і він зараз повернеться та буде оновлювати дані… Ну ми ж розуміємо, що він уже показав своє рішення щодо незаконного перетину кордону і залишив Україну (по своїм причинам, але точно з порушенням). З цих двох мільйонів якщо 70% ми знайдемо, то вже буде добре", — вважає Горбенко.

Депутат вказав на тенденцію дуже обережного підходу до таких ініціатив у Верховній Раді, тому що від суспільства "починає прилітати". Але оскільки ця тема є питанням суверенітету України, то тут Горбенко вважає за необхідне вплив на парламент Верховного Головкома, президента Володимира Зеленського, та військових, зокрема Третьої штурмової бригади.

Нагадаємо, що серед бійців 155-ї бригади ЗСУ імені Анни Київської, яких направили на навчання у Францію, були системні ухилянти, яких раніше затримували під час спроби втечі до Європи. У ДБР заявили, що правоохоронці вже з’ясовують, як працювала схема.

Раніше ми також інформували, що священик ПЦУ Ярослав Ясенець закликав працівників ТЦК молитися Іоанну Воїну, бо він допоможе їм ловити ухилянтів. Він заявив, що ухилення від служби є неправильним, і тому до таких осіб, на його думку, треба застосовувати примусові заходи.