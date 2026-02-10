Вопрос суверенитета: в Раде обсуждают арест счетов для уклонистов

В парламенте изучают предложения ареста банковских счетов тех военнообязанных, которые находятся в розыске в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Также рассматриваются более радикальные идеи, в частности — арест имущества уклонистов.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал нардеп от "Слуги народа", член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Руслан Горбенко.

Он отметил, что в ВР образовалась "группа по защите уклонистов и СОЧ" из депутатов, которые спекулируют на темах демобилизации и сроков службы. Но от них не слышно предложений по повышению обороноспособности страны.

Горбенко высказал мнение о том, что нужно для того, чтобы довести до второго чтения законопроект 13260, который в полном объеме возвращает уголовную ответственность за СЗЧ: надо, чтобы Главком с начальником Генштаба ВСУ приходили в Раду.

"Для наших военных это очень важная тема. Когда слышишь командиров (даже не бригад или корпусов, а взводов, рот), что кто-то там пошел в СОЧ и с дивана звонит и другим говорит: "Да что вы там паритесь, дома лучше", то это очень демотивирует наших ребят, которые дальше служат и защищают страну. Поэтому я думаю, что здесь сработает только политическая воля, начиная с Верховного Главкома", — подчеркнул нардеп.

Что касается двух миллионов людей, которые находятся в розыске ТЦК, то Горбенко предлагает работать с ними по примеру нарушения правил дорожного движения: если не оплатить штраф, то арестовываются банковские счета. Но есть предложения, чтобы также арестовывалось и имущество уклонистов.

"Почему имущество? Ну, условно, парень каким-то образом оказался за границей, а у него все арестовали. И говорить, что ему крайне необходимы эти украинские карточки, и он сейчас вернется и будет обновлять данные... Ну мы же понимаем, что он уже показал свое решение относительно незаконного пересечения границы и покинул Украину (по своим причинам, но точно с нарушением). Из этих двух миллионов если 70% мы найдем, то уже будет хорошо", — считает Горбенко.

Депутат указал на тенденцию очень осторожного подхода к таким инициативам в Верховной Раде, потому что от общества "начинает прилетать". Но поскольку эта тема является вопросом суверенитета Украины, то Горбенко считает необходимым влияние на парламент Верховного Главкома, президента Владимира Зеленского, и военных, в частности Третьей штурмовой бригады.

Напомним, что среди бойцов 155-й бригады ВСУ имени Анны Киевской, которых направили на обучение во Францию, были системные уклонисты, которых ранее задерживали при попытке бегства в Европу. В ГБР заявили, что правоохранители уже выясняют, как работала схема.

Ранее мы также информировали, что священник ПЦУ Ярослав Ясенец призвал работников ТЦК молиться Иоанну Воину, потому что он поможет им ловить уклонистов. Он заявил, что уклонение от службы является неправильным, и поэтому к таким лицам, по его мнению, надо применять принудительные меры.