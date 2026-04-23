"Реформировать можно только нечеловеческое отношение": Буданов рассказал о проблемах мобилизации

Украина нуждается в продолжении принудительной мобилизации, ведь это критически важно для сохранения государства. В то же время необходимо реформировать бесчеловечное отношение к людям во время принудительного привода ВСУ.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, комментируя вопрос мобилизации в рамках Киевского форума по безопасности, передает "Суспільне".

"Без мобилизации невозможно укомплектовать войско. А страна, которая давно находится в состоянии войны... Ну давайте так, все желающие уже давно добровольно ушли. А люди нужны. Если не будет людей — не будет фронта. Упадет фронт — упадет Украина", — заявил Буданов.

Он пояснил, что единственное, что можно реформировать — не факт принудительного привода в армию, а отношение к людям. В частности, он отметил, что в Украине есть "бесчеловечное отношение к людям во время принудительного привода", не уточнив, идет ли речь об отношении людей к военным ТЦК, или наоборот.

Напомним, ранее Буданов рассказал о том, что в процессе переговоров с Россией вопрос передачи территорий является красной линией. В то же время он подчеркнул, что Украина должна оставаться сильной.

Ранее Буданов заявил, что в Украине кроме проблемы с мобилизацией есть проблема с единством, ведь "у нас герой и кто воюет, и кто послал на три буквы ТЦК".

Напомним, что председатель подкомитета по вопросам социальной защиты ветеранов парламентского комитета социальной политики и депутат фракции "Слуга народа" Анатолий Остапенко рассказал, что в Украине пока можно избежать снижения мобилизационного возраста, поскольку государство имеет дополнительные резервы для комплектования войска. В частности, речь идет о возможности более широкого привлечения военных пенсионеров и представителей силовых структур.

Также Фокус писал, что вопрос массовой демобилизации украинских военнослужащих сейчас не рассматривается как реалистичный вариант из-за ситуации на фронте и превосходства противника в живой силе. В то же время власть работает над возможными изменениями в правила прохождения службы.