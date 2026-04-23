"Реформувати можна тільки нелюдське ставлення": Буданов розповів про проблеми мобілізації

Україна потребує продовження примусової мобілізації, адже це є критично важливим для збереження держави. Водночас необхідно реформувати нелюдське ставлення до людей під час примусового приводу ЗСУ.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, коментуючи питання мобілізації у межах Київського безпекового форуму, передає "Суспільне".

"Без мобілізації неможливо укомплектувати військо. А країна, яка давно знаходиться у стані війни… Ну давайте так, усі бажаючі вже давно добровільно пішли. А люди потрібні. Якщо не буде людей — не буде фронту. Впаде фронт — впаде Україна", — заявив Буданов.

Він пояснив, що єдине, що можна реформувати — не факт примусового приводу до армії, а ставлення до людей. Зокрема, він зазначив, що в Україні є "нелюдське ставлення до людей під час примусового приводу", не уточнивши, чи йдеться про ставлення людей до військових ТЦК, чи навпаки.

Нагадаємо, раніше Буданов розповів про те, що в процесі перемовин з Росією питання передачі територій є червоною лінією. Водночас він наголосив, що Україна має залишатися сильною.

Раніше Буданов заявив, що в Україні крім проблеми з моблізацією є проблема з єдністю, адже "у нас герой і хто воює, і хто послав на три букви ТЦК".

Нагадаємо, що голова підкомітету з питань соціального захисту ветеранів парламентського комітету соціальної політики та депутат фракції "Слуга народу" Анатолій Остапенко розповів, що в Україні поки що можна уникнути зниження мобілізаційного віку, оскільки держава має додаткові резерви для комплектування війська. Зокрема, йдеться про можливість ширшого залучення військових пенсіонерів та представників силових структур.

Також Фокус писав, що питання масової демобілізації українських військовослужбовців нині не розглядається як реалістичний варіант через ситуацію на фронті та перевагу противника в живій силі. Водночас влада працює над можливими змінами до правил проходження служби.