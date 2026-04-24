В Україні військовозобов’язаним, які не сплачують штраф від ТЦК, вже блокують банківські рахунки. У разі ігнорування сума може подвоїтися. Юристи пояснили у коментарі Фокусу, коли саме українці можуть втратити гроші та чи можна оскаржити штраф від ТЦК.

Військовозобов’язаним чоловікам, які не виконують вимоги щодо мобілізації, можуть блокувати банківські рахунки. За словами народного депутата Максима Бужанського, лише у 2025 році Міністерство юстиції заблокувало 30 тисяч рахунків таких громадян.

Він також повідомив, що, за даними Міноборони, на початок минулого року українцям надіслали 1 млн 150 тис. повісток. Добровільно до ТЦК прийшли 100 тис. людей, і приблизно половина з них згодом пішла служити до армії. Після цього, за словами Бужанського, Міноборони направило 130 тисяч штрафів. Саме несплата таких штрафів може призвести до виконавчого провадження та блокування рахунків. Детальніше про наслідки ухилення від мобілізації та штрафи від ТЦК — у матеріалі.

За що можуть виписати штраф від ТЦК?

“Штраф від ТЦК можуть накласти за порушення правил військового обліку або законодавства про оборону та мобілізацію. Відповідно до статей 210 та 210-1 КУпАП штраф накладається за:

порушення правил перебування на військовому обліку;

неподання / несвоєчасне оновлення персональних та облікових даних;

ігнорування законної вимоги з’явитися до ТЦК;

не проходження або відмова від проходження ВЛК;

невиконання розпоряджень або вимог посадових осіб ТЦК, наданих у межах їхніх повноважень.

Штраф може бути застосований лише за умови встановлення факту порушення та належного документального оформлення матеріалів уповноваженою посадовою особою ТЦК”, — розповів військовий юрист ЮК “Приходько та партнери” Артем Бродюк у коментарі Фокусу.

Штраф від ТЦК можна отримати за порушення військового обліку

Який розмір штрафу від ТЦК у 2026 році?

“Розмір адміністративних стягнень залежить від виду порушення та статусу особи, зокрема за порушення законодавства у сфері оборони та мобілізації для громадян коливається від 17 000 до 25 500 гривень, а для посадових — від 34000 до 59500 гривень”, — повідомив Артем Бродюк.

У разі, якщо не сплатити штраф від ТЦК добровільно, до виконавчої служби передається постанова про примусове виконання. Тоді розмір стягнення подвоюється, а також додатково доведеться сплатити виконавчий збір та витрати виконавчого провадження

“У разі несплати штраф подвоюється та відкривається виконавче провадження, для примусового стягнення штрафу за вчинене правопорушення”, — додала адвокатка Юлія Антонюк у коментарі Фокусу.

Коли можуть заблокувати банківські рахунки через штраф від ТЦК?

“Блокування рахунків через штраф від ТЦК відбувається не одразу. Спочатку територіальний центр комплектування та соціальної підтримки має винести постанову про адміністративне правопорушення, наприклад, за неоновлення облікових даних.

"Реформувати можна тільки нелюдське ставлення": Буданов розповів про проблеми мобілізації

Після отримання постанови про штраф від ТЦК або з моменту, коли вона офіційно вважається врученою, у людини є 15 днів на добровільну сплату. Якщо не сплатити штраф, він переходить у статус примусового виконання.

Далі вже запускається механізм примусового стягнення. Матеріали передаються до Державної виконавчої служби, відкривається виконавче провадження, а виконавець накладає арешт на кошти в банках. Саме на цьому етапі людина може зіткнутися з блокуванням рахунків.

Після відкриття провадження виконавець надсилає запити до банків через Автоматизовану систему виконавчого провадження. Банки, своєю чергою, зобов’язані заблокувати суму боргу на рахунках протягом кількох годин”, — пояснила адвокатка, керуюча Адвокатським бюро “Анни Даніель” Анна Даніель.

Чи можна отримати декілька штрафів від ТЦК?

“Ні. Відповідно до статті 61 Конституції України, за одне й те саме правопорушення людину не можуть двічі притягнути до відповідальності. На практиці так штрафують, і не один раз.

Але є нюанс: “нове порушення” виникає, якщо особа знову не з’явилася за викликом та не виконала обов’язок. Це вже інше правопорушення, і штраф можливий повторно”, — розповіла адвокатка Юлія Антонюк.

Що робити, якщо в “Резерв+” з’явився статус “у розшуку ТЦК” після сплати штрафу?

"Поширена ситуація: штраф сплачено, але статус “розшук” повертається. Найчастіше це виникає через не оновлені дані, технічний збій, людський фактор.

У такому разі потрібно:

Подати письмову заяву до ТЦК. Зафіксувати звернення. Якщо людина отримає відмову, потрібно звернутися до суду.

Значну частину штрафів ТЦК у 2026 році можна успішно оскаржити за умови правильної правової позиції”, — поділилася адвокатка Юлія Антонюк.

Як оскаржити штраф від ТЦК за законом: два варіанти

“Рішення щодо штрафу від ТЦК можна оскаржити. Для початку потрібно мати копії постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. Без цього документа подати скаргу або позов неможливо. Якщо постанову не вручили особисто, адвокат може отримати її, направивши запит до ТЦК.

Щоб довести неправомірність штрафу, необхідно зібрати докази, які підтверджують відсутність складу правопорушення або наявність поважних причин. Це можуть бути:

медичні довідки;

листки непрацездатності;

документи про перебування у відрядженні або за кордоном;

підтвердження неможливості з’явитися до ТЦК з незалежних від особи причин;

докази порушення процедури з боку посадових осіб ТЦК.

Законодавство передбачає два шляхи оскарження штрафу:

Перший — адміністративний порядок, коли скарга подається до вищого органу або керівника ТЦК, який виніс постанову. Строк подання становить 10 календарних днів із моменту отримання постанови.

Омбудсман розповів, в яких регіонах найбільше порушень з боку ТЦК: в Одесі намагалися ігнорувати

Другий шлях — судовий порядок. У такому разі адміністративний позов подається до районного суду за місцем проживання особи або за місцем винесення постанови. Позов також потрібно подати у десятиденний строк, він має відповідати вимогам Кодексу адміністративного судочинства України. Обов’язково потрібно сплатити судовий збір.

Під час розгляду справи суд оцінює наявність фактичного складу адміністративного правопорушення, законність дій ТЦК, дотримання процедури складання матеріалів, строки притягнення до відповідальності та відповідність постанови вимогам закону.

За результатами розгляду суд може повністю скасувати постанову або залишити її в силі. Якщо штраф не було сплачено й не оскаржено у встановлений строк, постанова набирає законної сили. Надалі її передають до органів виконавчої служби для примусового стягнення”, — пояснив Артем Бродюк.

Під час розгляду справи виконання постанови про штраф призупиняється, тому до ухвалення судового рішення банківські рахунки не мають блокувати

Раніше Фокус писав, що деякі громадяни мають право на бронювання від мобілізації в Україні. Проте, за словами юристки, це не звільняє їх від обов’язку проходити військово-лікарську комісію.