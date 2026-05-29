Після згоди на штраф: ТЦК розглядатиме визнане через "Резерв+" порушення до 7 днів

Громадяни, які дистанційно визнають порушення військового обліку через застосунок "Резерв+", можуть отримати постанову про штраф протягом 3-7 днів. За законом керівник ТЦК має розглянути таку заяву протягом трьох днів.

Про це повідомили на порталі "Юристи.UA".

У "Резерв+" працює функція дистанційного визнання правопорушення. Якщо громадянин отримує відповідну пропозицію в застосунку та погоджується зі штрафом, його заява надходить на розгляд до територіального центру комплектування.

До юристів звернувся чоловік, який повідомив, що підтвердив згоду з накладенням штрафу через "Резерв+", однак постанову від ТЦК ще не отримав. Він поцікавився, скільки часу може тривати ухвалення такого рішення.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що такі заяви мають розглядатися оперативно.

“Керівник ТЦК повинен розглянути Вашу заяву про визнання правопорушення протягом трьох днів”, — зазначив він.

Водночас юрист Владислав Дерій уточнив, що на практиці строки можуть бути довшими.

“Є випадки, коли постанова приходила через тиждень”, — повідомив він.

Електронні військово-облікові документи у "Резерв+" дозволяють не лише оновлювати особисті дані, а й сплачувати штрафи без обов’язкового відвідування ТЦК.

Після перевірок депутатів у деяких ТЦК почали покращувати умови для військовозобов’язаних. За словами нардепа Олександра Федієнка, у центрах оперативно встановлювали додаткові ліжка, організовували харчування та облаштовували місця для перебування людей.

У Верховній Раді обговорюють подальше реформування мобілізації та роботи ТЦК. Серед можливих змін — посилення відповідальності для військовозобов’язаних, які отримали повістку, але не з’явилися за викликом, а також нові механізми контролю за порушниками.