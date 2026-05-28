"Дуже швидко увімкнулися": у ТЦК покращилися умови для мобілізованих після перевірок, — нардеп

У частині територіальних центрів комплектування військовозобов’язані змушені перебувати у неналежних умовах — без достатньої кількості спальних місць, нормального харчування та елементарного облаштування. Водночас після перевірок ситуація в окремих ТЦК почала швидко змінюватися — туди оперативно завозили ліжка, організовували харчування та покращували умови для людей.

Як розповів народний депутат Олександр Федієнко в ефірі "Новини LIVE" 28 травня, проблема умов перебування у ТЦК давно потребує системного вирішення. За його словами, в окремих центрах виникали ситуації, коли люди фактично були змушені спати по черзі через нестачу місць для ночівлі.

Зокрема, Олександр Федієнко особисто відвідував із перевірками низку ТЦК у Київській області та інших регіонах. І що цікаво, після таких візитів реакція на проблеми була майже миттєвою.

"Я був із перевірками у багатьох ТЦК Київської області. В окремих центрах умови були настільки хорошими, що, вибачте, навіть тризірковий цивільний готель не дотягує до такого рівня. Водночас після наших візитів до Білоцерківського та Броварського ТЦК там дуже швидко почали покращувати умови: завозили ліжка, організували харчування, облаштовували місця для перебування людей. Дуже швидко, як то кажуть, увімкнулися, бо до них прийшли депутати", — заявив Олександр Федієнко", — заявив депутат.

Він уточнив, що йдеться, зокрема, про Білоцерківський та Броварський ТЦК. За словами нардепа, після уваги з боку депутатського корпусу у центрах почали терміново облаштовувати місця для перебування військовозобов’язаних, які проходять військово-лікарську комісію або очікують оформлення документів.

Крім того, під час ефіру депутат пояснив, що відповідальність за побутові умови в ТЦК мають нести не лише самі центри комплектування, а й місцева влада. На його думку, органи самоврядування повинні забезпечувати базові потреби людей — від місць для сну до харчування — особливо в умовах воєнного стану.

Серед іншого, нардеп розкритикував підходи до використання місцевих бюджетів. Він заявив, що під час війни громади мають більше коштів спрямовувати саме на потреби оборони та забезпечення ТЦК, а не на другорядні інфраструктурні проєкти.

"Я бачив відео, які демонстрував Дмитро Лубінець, але бачив і ще гірші кадри. Якби вони потрапили в інтернет, це була б зовсім інша історія. Наскільки мені відомо, щодо керівників тих ТЦК уже були ухвалені відповідні рішення — цих людей на посадах більше немає. Ми й надалі жорстко працюватимемо над цими питаннями з боку депутатського корпусу. Водночас місцеві органи самоврядування мають зрозуміти, що під час війни кошти потрібно спрямовувати не на асфальт, бруківку чи дерева, а на потреби оборони та належні умови в ТЦК", — додав він.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про "кричущі порушення" в Ужгородському ТЦК після моніторингового візиту представника омбудсмена. За його словами, людей там могли утримувати по кілька тижнів і навіть понад 50 днів у неналежних умовах — без достатньої медичної допомоги, у антисанітарії та без належного юридичного оформлення.

Також Фокус писав, що в Україні можуть посилити відповідальність для військовозобов'язаних чоловіків, які після отримання повістки не з'являються до ТЦК. Крім того, у парламенті готують окремий етап реформування системи мобілізації та роботи територіальних центрів комплектування.