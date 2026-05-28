"Очень быстро включились": в ТЦК улучшились условия для мобилизованных после проверок, — нардеп

В части территориальных центров комплектования военнообязанные вынуждены находиться в ненадлежащих условиях — без достаточного количества спальных мест, нормального питания и элементарного обустройства. В то же время после проверок ситуация в отдельных ТЦК начала быстро меняться — туда оперативно завозили кровати, организовывали питание и улучшали условия для людей.

Как рассказал народный депутат Александр Федиенко в эфире "Новости LIVE" 28 мая, проблема условий пребывания в ТЦК давно требует системного решения. По его словам, в отдельных центрах возникали ситуации, когда люди фактически были вынуждены спать по очереди из-за недостатка мест для ночлега.

В частности, Александр Федиенко лично посещал с проверками ряд ТЦК в Киевской области и других регионах. И что интересно, после таких визитов реакция на проблемы была почти мгновенной.

"Я был с проверками во многих ТЦК Киевской области. В отдельных центрах условия были настолько хорошими, что, извините, даже трехзвездочный гражданский отель не дотягивает до такого уровня. В то же время после наших визитов в Белоцерковский и Броварской ТЦК там очень быстро начали улучшать условия: завозили кровати, организовали питание, обустраивали места для пребывания людей. Очень быстро, как говорится, включились, потому что к ним пришли депутаты", — заявил Александр Федиенко", — заявил депутат.

Відео дня

Он уточнил, что речь идет, в частности, о Белоцерковском и Броварском ТЦК. По словам нардепа, после внимания со стороны депутатского корпуса в центрах начали срочно обустраивать места для пребывания военнообязанных, которые проходят военно-врачебную комиссию или ожидают оформления документов.

Кроме того, во время эфира депутат пояснил, что ответственность за бытовые условия в ТЦК должны нести не только сами центры комплектования, но и местные власти. По его мнению, органы самоуправления должны обеспечивать базовые потребности людей — от мест для сна до питания — особенно в условиях военного положения.

Среди прочего, нардеп раскритиковал подходы к использованию местных бюджетов. Он заявил, что во время войны общины должны больше средств направлять именно на нужды обороны и обеспечения ТЦК, а не на второстепенные инфраструктурные проекты.

"Я видел видео, которые демонстрировал Дмитрий Лубинец, но видел и еще худшие кадры. Если бы они попали в интернет, это была бы совсем другая история. Насколько мне известно, в отношении руководителей тех ТЦК уже были приняты соответствующие решения — этих людей на должностях больше нет. Мы и в дальнейшем будем жестко работать над этими вопросами со стороны депутатского корпуса. В то же время местные органы самоуправления должны понять, что во время войны средства нужно направлять не на асфальт, брусчатку или деревья, а на нужды обороны и надлежащие условия в ТЦК", — добавил он.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о "вопиющих нарушениях" в Ужгородском ТЦК после мониторингового визита представителя омбудсмена. По его словам, людей там могли удерживать по несколько недель и даже более 50 дней в ненадлежащих условиях — без достаточной медицинской помощи, в антисанитарии и без надлежащего юридического оформления.

Также Фокус писал, что в Украине могут усилить ответственность для военнообязанных мужчин, которые после получения повестки не появляются в ТЦК. Кроме того, в парламенте готовят отдельный этап реформирования системы мобилизации и работы территориальных центров комплектования.