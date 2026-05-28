В Украине хотят ужесточить наказание для "уклонистов": какие изменения планируют в мобилизации, — нардепы

В Украине могут усилить ответственность для военнообязанных мужчин, которые после получения повестки не появляются в ТЦК. В парламенте также готовят отдельный этап реформирования системы мобилизации и работы территориальных центров комплектования.

Как рассказала представитель парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и народный депутат партии "Голос" Соломия Бобровская в комментарии изданию "ТСН", изменения в системе призыва могут представить ориентировочно через два месяца.

По словам депутата, будущая реформа будет касаться не только работы ТЦК, но и механизмов контроля за соблюдением мобилизационного законодательства. Сейчас конкретные законопроекты еще не зарегистрированы, однако в парламенте уже идут обсуждения возможных нововведений.

Другие источники среди парламентариев сообщают, что одним из вариантов, который сейчас обсуждается, является использование налогового номера для поиска военнообязанных, которые имеют административные нарушения или неуплаченные штрафы. В то же время собеседники отмечают, что официальных дискуссий по внедрению такого механизма пока не проводили.

"Но пока конкретных дискуссий в парламенте по этому поводу не было. Впрочем, есть вероятность того, что с помощью этого кода будут искать тех, кто уже имеет административное нарушение и неуплаченный штраф. В то же время отмечу, что пока, по состоянию на сейчас, ни одно из предложений относительно нарушителей и новых средств воздействия на них не поднималось", — пояснила нардеп.

Кроме того, собеседница издания пояснила, что активнее к теме реформирования ТЦК и усиления контроля за нарушителями могут вернуться уже в августе. В частности, власти ищут способы сделать процесс оповещения граждан в публичных местах менее конфликтным.

При этом в Верховной Раде не исключают, что параллельно могут ужесточить наказание для мужчин, которые получили повестку, но проигнорировали вызов в ТЦК. Какие именно изменения ответственности могут ввести, пока не уточняется.

"При этом не исключается, что тогда наказание могут ужесточить, могут усилить ответственность, например, для той категории мужчин, которые получили повестку, но не явились по вызову", — пояснил источник издания в Раде.

Кроме того, в парламенте допускают возможный пересмотр действующей системы бронирования. И все же единой позиции относительно сроков внедрения нововведений среди депутатов пока нет. Однако часть парламентариев считает, что первые изменения могут появиться уже в середине июня, тогда как другие прогнозируют активное реформирование не раньше второй половины лета.

Также депутаты объяснили изданию, что любые изменения в сфере мобилизации потребуют или принятия соответствующих законов парламентом, или внесения изменений в правительственные постановления.

Напомним, что 28 мая министр обороны Украины Михаил Федоров во время встречи с депутатами фракции "Слуга народа" представил свое видение масштабного обновления армии, которое охватывает как подходы к мобилизации, так и реформирование системы ТЦК. По словам нардепа Олега Дунды, ключевым элементом изменений должна стать технологизация войска, которая постепенно уменьшит потребность в массовом привлечении людей и трансформирует роль ТЦК в более цифровую и сервисную модель.

Также Фокус писал, что в Сухопутных войсках ВСУ начали внедрять новую систему базовой общевойсковой подготовки для рекрутов. В частности, в обновленную программу добавили обучение по уничтожению FPV-дронов, работу в малых тактических группах и усиленный курс тактической медицины.