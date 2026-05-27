В Украине изменили правила базовой подготовки для мобилизованных: что предусматривает новая программа

В Сухопутных войсках ВСУ начали внедрять новую систему базовой общевойсковой подготовки для рекрутов. В частности, в обновленную программу добавили обучение по уничтожению FPV-дронов, работу в малых тактических группах и усиленный курс тактической медицины.

Как сообщили на сайте Министерства обороны Украины, новую программу создали с учетом опыта 151-го учебного центра.

"Изменения должны дополнить существующую систему тренировок с учетом потребности в адаптации к условиям современной войны", — пояснили в ведомстве.

В общем, продолжительность обучения осталась такой же — курс БЗВП длится 51 сутки. Однако сам подход к подготовке существенно пересмотрели. Отныне учебный процесс построен по системе постепенного усложнения задач: от базовых навыков до полноценных боевых сценариев.

"Обучение происходит поэтапно по принципу "от простого к сложному". Курсанты ежедневно отрабатывают ключевые навыки до автоматизма, что позволяет за короткий срок заложить прочный фундамент знаний", — говорится в сообщении.

В частности, теперь больше времени уделяют работе в составе малых тактических групп, ведь именно такой формат боя преобладает на передовой. Рекрутов учат взаимодействию внутри подразделения, быстрому принятию решений, работе под огнем и координации действий во время штурмов и обороны.

Кроме этого, министерство переняло программу тактической медицины, поэтому к курсу добавили 12 часов на догоспитальную помощь. В общем, занятия сфокусировали на практике — остановке критических кровотечений, эвакуации раненых и действиях в первые минуты после поражения.

Отдельное направление подготовки касается борьбы с FPV-дронами. В учебных центрах рекруты проходят тренировки по обнаружению и поражению беспилотников с помощью систем имитации боя. Для этого используют технологии "лазертаг", которые позволяют моделировать боевую обстановку без использования боевых боеприпасов.

Кроме того, за каждым взводом закрепили инструктора и командира, которые сопровождают рекрутов в течение всего курса. В Сухопутных войсках считают, что такая система позволяет быстрее адаптировать новобранцев к военной службе и улучшает качество подготовки.

Также для части военных ввели углубленную дофаховую подготовку. Речь идет о факультативных курсах для тех рекрутов, которые показывают хорошие результаты и имеют мотивацию к службе. Они могут дополнительно освоить специальности стрелка-оператора, стрелка-спасателя или командира малой тактической группы.

В Минобороны отмечают, что первые результаты обновленной системы уже получили положительные отзывы от курсантов. По итогам опросов большинство из них оценили свой уровень подготовки как достаточный или высокий.

"Первые отзывы подтверждают: методика работает, ведь базируется на профессионализме инструкторского состава и внимательном отношении к каждому рекруту. Согласно опросам, курсанты по всем предметам подготовки оценили свой уровень как достаточный или высокий", — отметили в ведомстве.

Ранее народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко отмечал, что в Украине не планируют снижать мобилизационный возраст, однако в случае масштабной мобилизации в России ситуация может измениться. По его мнению, ребят в возрасте 18-22 лет следует обязать проходить базовую военную подготовку перед выездом за границу.

Кроме того, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в апреле рассказывал, что в общевойсковой подготовке решили провести изменения, и значительное внимание отныне будут уделять противодействию вражеским дронам и работе с БпЛА.