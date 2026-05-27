В Україні змінили правила базової підготовки для мобілізованих: що передбачає нова програма

У Сухопутних військах ЗСУ почали впроваджувати нову систему базової загальновійськової підготовки для рекрутів. Зокрема, до оновленої програми додали навчання зі знищення FPV-дронів, роботу в малих тактичних групах та посилений курс тактичної медицини.

Як повідомили на сайті Міністерства оборони України, нову програму створили з урахуванням досвіду 151-го навчального центру.

"Зміни мають доповнити наявну систему тренувань з урахуванням потреби в адаптації до умов сучасної війни", — пояснили у відомстві.

Загалом, тривалість навчання залишилася такою ж — курс БЗВП триває 51 добу. Однак сам підхід до підготовки суттєво переглянули. Відтепер навчальний процес побудуваний за системою поступового ускладнення завдань: від базових навичок до повноцінних бойових сценаріїв.

"Навчання відбувається поетапно за принципом "від простого до складного". Курсанти щоденно відпрацьовують ключові навички до автоматизму, що дозволяє за короткий термін закласти міцний фундамент знань", — йдеться в дописі.

Зокрема, тепер більше часу приділяють роботі у складі малих тактичних груп, адже саме такий формат бою переважає на передовій. Рекрутів навчають взаємодії всередині підрозділу, швидкому ухваленню рішень, роботі під вогнем та координації дій під час штурмів і оборони.

Окрім цього, міністерство перенлянуло програму тактичної медицини, тому до курсу додали 12 годин на догоспітальну допомогу. Загалом, заняття сфокусували на практиці — зупинці критичних кровотеч, евакуації поранених та діях у перші хвилини після ураження.

Окремий напрямок підготовки стосується боротьби з FPV-дронами. У навчальних центрах рекрути проходять тренування з виявлення та ураження безпілотників за допомогою систем імітації бою. Для цього використовують технології "лазертаг", які дозволяють моделювати бойову обстановку без використання бойових боєприпасів.

Крім того, за кожним взводом закріпили інструктора та командира, які супроводжують рекрутів протягом усього курсу. У Сухопутних військах вважають, що така система дозволяє швидше адаптувати новобранців до військової служби та покращує якість підготовки.

Також для частини військових запровадили поглиблену дофахову підготовку. Йдеться про факультативні курси для тих рекрутів, які показують хороші результати та мають мотивацію до служби. Вони можуть додатково опанувати спеціальності стрільця-оператора, стрільця-рятівника або командира малої тактичної групи.

У Міноборони зазначають, що перші результати оновленої системи вже отримали позитивні відгуки від курсантів. За підсумками опитувань більшість із них оцінили свій рівень підготовки як достатній або високий.

"Перші відгуки підтверджують: методика працює, адже базується на професіоналізмі інструкторського складу та уважному ставленні до кожного рекрута. Згідно з опитуваннями, курсанти за всіма предметами підготовки оцінили свій рівень як достатній або високий", — зауважили у відомстві.

Раніше народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко зазначав, що в Україні не планують знижувати мобілізаційний вік, однак у разі масштабної мобілізації в Росії ситуація може змінитися. На його думку, хлопців віком 18–22 років слід зобов’язати проходити базову військову підготовку перед виїздом за кордон.

Крім того, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у квітні розповідав, що у загальновійськовій підготовці вирішили провести зміни, і значну увагу відтепер приділятимуть протидії ворожим дронам та роботі з БпЛА.