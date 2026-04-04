В ЗСУ змінять підходи до підготовки новобранців: Сирський назвав головний акцент

У загальновійськовій підготовці було вирішено провести зміни, зауважив Головком Олександр Сирський. Значну увагу відтепер приділятимуть протидії ворожим дронам та роботі з БпЛА.

В умовах, коли росіяни мають суттєву перевагу в особовому складі та техніці, для Сил оборони України ключовим є якість підготовки військових, збереження їхнього життя та ефективне застосування озброєння. На цьому наголосив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив, що під час робочої наради з військовими було вирішили внести корективи у базову загальновійськову підготовку (БЗВП) щодо боротьби з ворожими БПЛА та посилити технологічну складову. Відтепер під час навчання увагу фокусуватимуть на роботі з безпілотниками та протидії ворожим дронам.

Також Сирський підкреслив, що відомство аналізує зворотний зв'язок від курсантів, що дозволяє підвищувати якість навчання та вдосконалювати програми з матеріально-технічною базою.

Головком повідомив, що окрім спеціалізованих навчальних центрів, 68 військових частин готують новачків власними силами, проводячи БЗВП на своїх фондах. Наразі в Україні триває будівництво укриттів, розосередження полігонів і навчальних центрів та перенесення їх у більш безпечні райони.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Олександр Сирський зауважував, що ЗСУ доведеться посилювати обороноздатність, щоб протистояти агресії Росії. Увага приділятиметься мобілізації, рекрутингу, новим контрактам і якісній підготовці військовослужбовців.

Також Фокус писав, що Генеральний штаб Збройних Сил планує перенести основну підготовку військовослужбовців на територію України. Закордонні інструктори, які вчать українських солдатів, не мають відповідного бойового досвіду, наголошував заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу Збройних сил України полковник Євген Межевікін.