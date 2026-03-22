Відірвані від українських реалій: Генштаб ЗСУ скорочує навчання військових ЗСУ за кордоном

Генеральний штаб Збройних Сил планує перенести основну підготовку військовослужбовців на територію України. Закордонні інструктори, які вчать українських солдатів, не мають відповідного бойового досвіду.

Україна вирішила скоротити навчання та підготовку військових, які ті проходять за кордоном. Про це під час брифінгу розповів заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу Збройних сил України полковник Євген Межевікін, повідомляє "Мілітарний".

Західні інструктори, за його словами, не мають сучасного бойового досвіду.

"Вони відірвані від наших реалій, від поточних бойових дій", — сказав Межевікін.

Він зазначив, що Велика Британія першою запропонувала перенести всю підготовку в Україну, концентруючи зусилля на окремих центрах і напрямах діяльності.

Полковник наголосив, що навчання в Україні скорочує загальний час на підготовку особового складу та суттєво полегшує логістику.

Генштаб вивчає всі помилки, які допускають на власних локаціях країни-партнери під час підготовки українських військових. Якщо ж Україна не може вплинути на результат, такий "курс" доводиться скасовувати, зауважив Євген Межевікін, інформує LB.ua.

"Є ряд підготовок, від яких ми відмовилися, адже партнери або не можуть змінити своє законодавство, або не розуміють певних процесів", — пояснив офіцер одну з причин скорочення навчання за кордоном.

Окрім того, таким чином Генштаб більш оперативно реагує на бойову обстановку, не витрачаючи час на переміщення особового складу підрозділів з крани в країну.

У вересні 2025 року стало відомо, що командування Збройних сил України попросило партнерів продовжити тривалість військової підготовки мобілізованих на західних полігонах, надаючи пріоритет "якості над кількістю".

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента, полковник Павло Паліса повідомляв про зміну підготовки мобілізованих та розподіл новобранців по бригадах.