Довше за стандарти НАТО: чому ЗСУ змінили тактику підготовки мобілізованих, — полковник Британії

Командування Збройних сил України попросило партнерів продовжити тривалість військової підготовки мобілізованих на західних полігонах. Подібне рішення назвали "ризикованим", оскільки менше людей пройде тренування, хоч і отримає кращі навички, ніж пересічний новобранець НАТО.

Велика Британія організувала військову підготовку українців згідно з програмою "Інтерфлекс", при цьому бійці перебувають на полігонах не п'ять, а сім тижнів, повідомило медіа Business Insider. Таким чином командування ЗСУ надало пріоритет "якості над кількістю", пояснюється у статті.

Медіа поспілкувалось з командиром програми військової підготовки у Британії полковником Бордманом. Співрозмовник BI підтримав позицію українців, які обрали нову тактику, бачачи суттєву перевагу ЗС РФ живій силі, боєприпасах та техніці. Генштаб ЗСУ попросив тримати солдатів на полігонах подовше, і це здалось партнерам неочікуваним проханням. Втім, є розуміння, що Україна зосередилась на інших аспектах, а не на тактиці РФ закидати фронт "м'ясом".

"Ідея полягає в тому, що вони будуть більш смертоносними, ефективнішими, коли повернуться на передову", — пояснив полковник.

Військова підготовка — які проблеми навчання

Бордман уточнив, що рішення Генштабу про збільшення тривалості військової підготовки все ж має недоліки.

Один з них — це те, що протягом року відбувається менше циклів навчання, тобто — тренується менша кількість поповнення ЗСУ. [Підрахунки показують, що 5 тижнів підготовки — це орієнтовно 10 циклів, а сім — близько семи. Можливе зменшення кількості підготовлених бійців, умовно, на третину].

Друга проблеми — інструктори НАТО, які поводять навчання, інколи не мають досвіду реальних бойових дій. З цією проблемою намагаються впоратись, пояснив полковник. З його слів, українці надають свої рекомендації відповідно до нових боїв, і це враховують під час навчання.

З іншого боку, Захід бачить незмінну тактику ЗС РФ, які влаштовують "м'ясорубки" для власних солдатів. Україна намагається діяти краще навченими солдатами із використанням сучасної техніки, тим часом як росіяни кидають вперед піхоту з мінімальною підготовкою на старій техніці, підсумувало медіа.

"[Росіяни] повернулися до радянської форми на полі бою, надаючи перевагу масі над маневром, кількості над якістю, потужності над можливостями, жорстокості над точністю та мобілізації над готовністю", — ідеться у статті.

Business Insider повідомив, що програму "Інтерфлекс" у Британії з 2022 року пройшло 56 тисяч військових ЗСУ. Також нагадали, що в Україні збільшили час навчання з 30 днів до 45: рішення прийняли ще влітку 2024 року.

Зазначимо, Фокус писав про особливості військової підготовки бійців ЗСУ у Британії. На відео з полігону показали українських військових, які ведуть навчальний бій у бетонних руїнах та окопах.

Нагадуємо, у січні Міноборони України розповіло про базову військові підготовку, яку запровадили для усіх студентів з 1 вересня 2025 року.