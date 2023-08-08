Операція "Інтерфлекс": Міноборони Британії показало кадри навчання бійців ЗСУ (фото, відео)

До тренувань, як зазначають в оборонному відомстві, приєдналися 17 литовських військовослужбовців. Британська військова програма передбачає перетворення українських новобранців на "смертоносних солдатів".

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Британія проводить програму навчання для українських військовослужбовців "Інтерфлекс". Кадри з тренувань українців було опубліковано на офіційній сторінці Міністерства оборони Великої Британії 7 серпня.

"Операція "Інтерфлекс" — це британська навчальна програма з набору українських новобранців і перетворення їх на смертоносних солдатів, які виживають", — йдеться в публікації.

Як зазначають у британському оборонному відомстві, українські військовослужбовці отримують індивідуальний пакет тактики для розвитку боєздатності в міських умовах.

Українські військові навчаються у Британії Фото: UK Ministry of Defence

Видання LRT пише з посиланням на представника Збройних сил Литви, що до складу навчальної групи "Інтерфлекс" входять 17 литовських військовослужбовців. У неділю вони вирушили в третю міжнародну місію в Британії, щоб навчати українських солдатів.

Українців у Британії навчають 17 литовських інструкторів Фото: UK Ministry of Defence

За словами майора Кястутіса Чекавічюса, який очолює литовську навчальну групу в цій місії, інструктори прагнуть дати українським військовим базову військову підготовку, а також навички ведення бою в населеній і лісистій місцевості.

Українські солдати навчаються в Британії

Нагадаємо, 31 липня в Міністерстві оборони Великої Британії показали, як українські артилеристи-новобранці тренуються на потужній 155-мм самохідній артилерійській установці САУ АС90.

Раніше, 23 липня, окремий розвідувально-диверсійний підрозділ Kraken Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України показав навчання танкових екіпажів на полігонах.

Ми також писали про те, що 17 липня радник із національної безпеки США Джейк Салліван повідомив, що США нададуть європейським країнам можливість навчати українців винищувачів F-16, щойно ті будуть до цього готові.