Операция "Интерфлекс": Минобороны Британии показало кадры обучения бойцов ВСУ (фото, видео)

К тренировкам, как отмечают в оборонном ведомстве, присоединились 17 литовских военнослужащих. Британская военная программа подразумевает превращение украинских новобранцев в "смертоносных солдат".

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Британия проводит программу обучения для украинских военнослужащих "Интерфлекс". Кадры с тренировок украинцев были опубликованы на официальной странице Министерства обороны Великобритании 7 августа.

"Операция "Интерфлекс" — это британская учебная программа по набору украинских новобранцев и превращению их в смертоносных и выживающих солдат", — говорится в публикации.

Как отмечают в британском оборонном ведомстве, украинские военнослужащие получают индивидуальный пакет тактики для развития боеспособности в городских условиях.

Украинские военные обучаются в Британии Фото: UK Ministry of Defence

Издание LRT пишет со ссылкой на представителя Вооруженных сил Литвы, что в состав учебной группы "Интерфлекс" входят 17 литовских военнослужащих. В воскресение они отправились в третью международную миссию в Британии, чтобы обучать украинских солдат.

Украинцев в Британии обучают 17 литовских инструкторов Фото: UK Ministry of Defence

По словам майора Кястутиса Чекавичюса, возглавляющего литовскую учебную группу в этой миссии, инструкторы стремятся дать украинским военным базовую военную подготовку, а также навыки ведения боя в населенной и лесистой местности.

Украинские солдаты обучаются в Британии

Напомним, 31 июля в Министерстве обороны Великобритании показали, как украинские артиллеристы-новобранцы тренируются на мощной 155-мм самоходной артиллерийской установке САУ АС90.

Ранее, 23 июля, отдельное разведывательно-диверсионное подразделение Kraken Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины показало обучение танковых экипажей на полигонах.

Мы также писали о том, что 17 июля советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил, что США предоставят европейским странам возможность обучать украинцев истребителям F-16, как только те будут к этому готовы.