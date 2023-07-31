Минобороны Британии показало видео тренировок украинских артиллеристов на 155-мм САУ АС90

В конце июля завершила обучение вторая группа украинских артиллеристов, но Великобритания и в дальнейшем выполняет обязательства по поддержке Украины.

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Украинские артиллеристы-новобранцы тренируются на мощной 155-мм самоходной артиллерийской установке САУ АС90. Об этом 31 июля в Twitter Министерства обороны Великобритании.

В заметке ведомства говорится о том, что обучение экипажей САУ является частью долговременного обязательства Соединенного Королевства в поддержке Украины в ее борьбе с Россией. На видео можно увидеть, как украинские военные отрабатывают удары по целям и совершенствуют взаимодействие в условиях, приближенным к боевым.

Как украинские военные проходят учения в Великобритании

В Минобороны Великобритании 22 июля сообщили, что вторая группа ВСУ завершила обучение на САУ AS90. Бойцы завершили обучение, которое было начато ранее в этом году.

Издание Sunday Express также сообщило подробности учения спецназа ВСУ на территории Британии. Более 2 тысяч украинских военных якобы прибыли в отдаленное место в Дартмуре, Англия, для проведения специальных учений. Эти военные являются частью элитной бригады спецназовцев, которые должны как будто освобождать Крым.

Характеристики САУ AS90

AS-90 — британская самоходная артиллерийская установка (САУ) класса самоходных гаубиц. Создана фирмой "Виккерс" в 1981 — 1986 годах и предназначалась для замены как устаревших британских САУ "Эббот", так и САУ M109 производства США. Во время серийного производства с 1992 по 1995 год, было выпущено 179 AS-90, не считая прототипов.

AS-90 сменили в Британской армии все другие типы артиллерии, как самоходные, так и буксируемые, за исключением легких буксируемых гаубиц L118 и РСЗО, которые они применяли в бою во время Иракской войны. Лицензионное производство башни от AS-90 осуществляется в Польше. Среди основных характеристик САУ AS-90 можно назвать следующие:

Калибр главного орудия, мм: 155

Экипаж: 5

Дальность стрельбы ОФС: 24,9 км (39 клб), 30 км (52 клб)

Двигатель: дизельный Cummins VTA903T

Боекомплект: 48 снарядов

Напомним, 27 июля в Великобритании отвергли беспокойство относительно медленного темпа контрнаступления украинских войск с целью освободить временно оккупированные территории Россией. В Лондоне не согласны с выводами Бундесвера относительно наступательной операции.