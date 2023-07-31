Міноборони Британії показало відео тренувань українських артилеристів на 155-мм САУ АС90

Наприкінці липня завершила навчання друга група українських артилеристів, але Велика Британія й надалі виконує зобов'язання щодо підтримки України.

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Українські артилеристи-новобранці тренуються на потужній 155-мм самохідній артилерійській установці САУ АС90. Про це 31 липня у Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

У дописі відомства йдеться про те, що навчання екіпажів САУ є частиною довготривалого зобов’язання Сполученого Королівства у підтримці України в її боротьбі з Росією. На відео можна побачити, як українські військові відпрацьовують удари по цілях та вдосконалюють взаємодію в умовах, які наближені до бойових.

Як українські військові проходять навчання у Великій Британії

У Міноборони Великої Британії 22 липня повідомили, що друга група ЗСУ завершила навчання на САУ AS90. Бійці завершили навчання, яке було розпочате раніше цього року.

Видання Sunday Express також повідомило подробиці навчання спецназу ЗСУ на території Британії. Нонад 2 тисячі українських військових нібито прибули у віддалене місце в Дартмурі, Англія, для проведення спеціальних навчань. Ці військові є частиною елітної бригади спецпризначенців, які повинні наче звільняти Крим.

Характеристики САУ AS90

AS-90 — британська самохідна артилерійська установка (САУ) класу самохідних гаубиць. Створена фірмою "Віккерс" у 1981 — 1986 роках і призначалася для заміни як застарілих британських САУ "Еббот", так і САУ M109 виробництва США. Під час серійного виробництва з 1992 до 1995 року, було випущено 179 AS-90, не рахуючи прототипів.

AS-90 змінили в Британській армії всі інші типи артилерії, як самохідні, так і буксирувані, за винятком легких буксируваних гаубиць L118 і РСЗВ, які вони застосовували в бою під час Іракської війни. Ліцензійне виробництво вежі від AS-90 здійснюється в Польщі. Серед основних характеристик САУ AS-90 можна назвати такі:

Калібр головної гармати, мм: 155

Екіпаж: 5

Дальність стрільби ОФС: 24,9 км (39 клб), 30 км (52 клб)

Двигун: дизельний Cummins VTA903T

Боєкомплект: 48 снарядів

Нагадаємо, 27 липня у Великій Британії відкинули занепокоєння щодо повільного темпу контрнаступу українських військ з метою звільнити тимчасово окуповані території Росією. У Лондоні не погоджуються з висновками Бундесверу щодо наступальної операції.