Підтримка Великої Британії: друга група ЗСУ завершила навчання на САУ AS90 (фото)

У Міноборони Великої Британії заявили, що ця програма підтримки ЗСУ є частиною незмінного зобов'язання країни підтримувати Україну в боротьбі проти Росії.

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У Великій Британії завершила навчання друга група українських артилеристів. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Друга група українських артилеристів завершила навчання на 155-мм САУ AS90, розпочате раніше цього року. Програма є частиною незмінного зобов'язання Великої Британії підтримувати Україну в боротьбі проти Росії", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про САУ AS90?

AS-90 — британська самохідна артилерійська установка (САУ) класу самохідних гаубиць. Створена фірмою "Віккерс" у 1981 — 1986 роках і призначалася для заміни як застарілих британських САУ "Еббот", так і САУ M109 виробництва США. Під час серійного виробництва з 1992 до 1995 року, було випущено 179 AS-90, не рахуючи прототипів.

AS-90 змінили в Британській армії всі інші типи артилерії, як самохідні, так і буксирувані, за винятком легких буксируваних гаубиць L118 і РСЗВ, які вони застосовували в бою під час Іракської війни. Ліцензійне виробництво вежі від AS-90 здійснюється в Польщі.

Технічні характеристики САУ AS90?

Екіпаж: 5

Довжина, м: 9,07

Ширина, м: 3,3

Висота, м: 3

Бронювання, мм: 17

Маса, т: 45

Калібр головного знаряддя, мм: 155

Дальність стрільби ОФС: 24,9 км (39 клб), 30 км (52 клб)

Скорострільність: максимальний темп: 3 постріли за 10 секунд; середній темп: 2 постріли на хвилину протягом 60 хвилин.

Допоміжне озброєння: 7,62-мм кулемет L7

Боєкомплект: 48 снарядів і картузних зарядів (31 у башті і 17 у корпусі.

Двигун: дизельний Cummins VTA903T (660 к/с, V8, 4-х тактний, рідинне охолодження, турбонаддув)

Подолання перешкод: брід 1,5 м; рів 2,8 м; градієнт 60°

Нагадаємо, що перша група українських бійців завершила навчання на Challenger 2 і САУ AS90.

А в травні в ЗСУ показали, як тренуються на танках Challenger 2 долати російські "зуби дракона" та інші фортифікаційні споруди.