Зносить все: у ЗСУ показали, як танк Challenger-2 "гризе" російські "зуби дракона" (відео)

Для подолання російських фортифікаційних споруд до британської техніки прилаштували спеціальний ківш.

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Українські військові показали, як британський танк Challenger-2 долає "зуби дракона", які Росія використовує як загороджувальні споруди вздовж лінії фронту. Відповідне відео 25 травня розмістили у Telegram-каналі "Цитадель.Схід", який ведуть українські захисники.

Танк буквально "зніс" загородження, подібні до тих, що використовують Збройні сили РФ. Для цього до військової техніки прикріпили спеціальний ківш.

Танки Challenger-2 в Україні

11 травня Міністерство оборони Великобританії підтвердило прибуття в Україну всіх обіцяних танків Challenger 2. Про це повідомив державний секретар з питань оборони Бен Воллес під час виступу в парламенті.

Воллес тоді зазначив, що українські екіпажі проходили підготовку на цих танках як і у Великій Британії, так і на українських полігонах, і тепер українські танкісти готові їх експлуатувати.

Що відомо про танк Challenger-2

Згідно із відкритими джерелами, Challenger 2 є основним бойовим танком третього покоління армії Сполученого Королівства. Він перебуває на озброєнні армій Британії, Оману та тепер ще й України.

Фото: Вiкiпедiя

Екіпаж танка Challenger-2 складається із чотирьох осіб. Танк має запас ходу 550 км і може розвивати максимальну швидкість 59 км/год. Він оснащений 120-мм нарізною гарматою L30A1. Боєкомплект гармати складає 52 постріли.

Нагадаємо, 24 травня посол України в Німеччині Олексій Макеєв показав танки Leopard 1A5, які Берлін у співдружності із партнерами обіцяли передати Києву.

Також повідомлялося, що компанія Elbit Systems UK підписала контракт із Міноборони Великобританії, згідно з яким вона зобов'язується поставити тренажери наземного маневрування (GMST) для бронемашин Boxer та танків типу Challenger 3.